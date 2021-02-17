壹傳媒創辦人黎智英早前被控《國安法》下的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，終審法院上周二（9日）裁定處理保釋申請的高等法院法官李運騰出錯，撤銷黎的保釋。黎智英其後向高院重新申請保釋，改由法官彭寶琴於今早約10時半開庭處理，《蘋果》正直播庭外情況。

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今早8時派籌前已有多人到庭外排隊取籌，排頭位市民在上午6時已到達，因上次終院審理黎智英保釋上訴申請時，太多人排隊令他最終未能成功入內旁聽，故今日提早於6時排隊。

另一名市民則在上午7時已到達，他直言今日提早排隊是擔心像上次般多人排隊，該次自己取得最後一個籌。他又說，自己是黎智英及《蘋果日報》的忠實粉絲，所以到場支持黎智英，並稱對黎能夠成功保釋「有希望」，「想睇到佢保釋到嘅moment」。問到昨日黎再被以《國安法》拘捕，會否減低成功保釋機會，他則說「仲相信香港係有希望」，相信法官會根據誓詞去裁決，黎獲保釋機會的希望仍大。

在上午7時許到場的「佔中十子」之一的錢志健則對黎智英昨再被加控「幾surprise」，並指《國安法》是一條無經任何港人諮詢下製造出來的法例，擔心「如果（政府）繼續咁玩落去，香港會唔似香港」。他批評政府用《國安法》為黎智英角色設計拘控，將嚇到投資者不敢再在香港投資做生意。錢稱今日到庭聽審是想表達香港人的支持，「仲有香港人喺度，都應該做呢樣嘢」。

黎智英去年12月先後被控欺詐和勾結外國勢力罪，兩案提堂後均被總裁判官兼國安法官蘇惠德拒絕保釋。其後黎向高院法官李運騰申請保釋，一度獲准以1,000萬元保釋金、不離開住所等嚴苛條件保釋。惟律政司就此提出上訴，終審法院上周二裁定李官詮釋和應用《國安法》第42條時犯下法律錯誤，故撤銷黎的保釋，但終院指黎有權重新申請保釋，覆核總裁判官拒批保釋的決定。

另外，案件今日開庭聆訊之際，警方國安處周二（16日）晚上以「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」及「串謀協助罪犯」罪名再次拘捕黎智英，指他涉嫌協助12港人案中的李宇軒潛逃往台灣。

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