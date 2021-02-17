【本報訊】新派素食成飲食新潮流，素漢堡包更成主打。消委會調查發現，素漢堡包平均鈉含量高於牛肉漢堡包，平均含量高達420毫克，是素菜之冠。

消委會與食安中心測試99款樣本，涵蓋本地素食館和非素食館的10類素菜，分別是粟米素魚塊、齋鹵味拼盤、素魚香茄子、羅漢齋、素福建炒飯、紅燒豆腐、菠蘿素咕嚕肉、芋頭魚、素漢堡包及松露野菌意粉，以檢測樣本內的鈉、糖、脂肪及能量等。

飽和脂肪屬素菜之首

測試發現素漢堡包平均鈉含量最高，每百克平均含420毫克鈉，較牛肉漢堡包的350毫克高出20%。當中以上環Confusion Plant Based Kitchen的Beyond Burger最高，每百克含470毫克；深水埗素年的「不可能漢堡包」最低，每百克含350毫克鈉。

糖份方面，素漢堡包的糖份為3.4克，較牛肉漢堡包的3克略高13%，平均飽和脂肪含量亦稱霸所有素菜，每百克含4.9克，相信是來自芝士及製作素漢堡扒時使用了含較高飽和脂肪的植物油。最高熱量的素漢堡包來自Triple O’s by White Spot的Impossible漢堡（加芝士），達720千卡。

一個素漢堡包配一份薯條及一罐低糖汽水，便會攝入1,300毫克鈉，達世衞建議每日鈉攝取限量的67%，總脂肪和能量的攝入量亦分別達到每日限量63%及43%。

消委會提醒，素菜的營養含量取決於選用的原材料、調味料和油的用量等。消費者外出用膳時，除要留意選材及烹調方法外，亦應留意及減少當日從另外兩餐的鈉攝取量，以免超出世衞建議的每日攝取限量。