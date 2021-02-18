武肺疫情緩和，食肆今日（18日）可恢復晚市堂食，並由每枱2人增至4人，惟入內市民要強制掃「安心出行」二維碼或留下個人資料登記。有食肆指有客人不願留下任何資料，捐失生意，批評政府如古時候皇帝不理民間疾苦，亦寄望市民不要批鬥重開晚市的餐廳 。

《蘋果》今午12時許到灣仔「任點美食」巡視，入座率頗滿，不過負責人吳先生指，今早有兩位客人不想登記任何資料，隨即離開未有光顧，「佢話你要登記先食到嘢，咁我唔食喇。」他指店舖準備了電子Google form和紙本表格，9成9人都填紙本登記資料，資料卡會放進機密箱，31日後銷毀，「客人有權選擇佢想做嘅嘢，我哋都係做返香港人有多選擇、多元化，有私隱」，惟員工沒資格去審批一個人資料的準確性，或無助防疫追蹤。

食肆嘆「肉隨砧板上」：而家香港每步都好難行

他指放寬4人一枱午市生意暫時不錯，「客人坐到4人一枱梗係開心啲，唔使面壁」，但未知晚市如何。他又指部份員工想檢測，但檢測中心已爆滿，希望政府思考政策時能更全面。對於坊間有聲音認為應不做晚市，免去任何登記，吳認為不同食肆客路不同，不應作批鬥，「而家香港基本上每一步都好難行嘅，我哋肉隨砧板上，要求生存，員工寧願cut鐘保住份工」。

在附近工作從事工程業的食客李先生指沒有下載安心出行，「解釋唔到畀你聽，就係冇下載」，認為紙本登記都可接受，「係麻煩嘅，但大家為咗自己健康登記就冇咩所謂」。

食客籲不要「鬥黃」：有其他途徑取代安心已足夠

從事貿易的客人楊先生自己早有預備，「預備咗紙筆唔需要同人share，好似平時book枱都要畀資料餐廳，畀我哋都信得過嘅餐廳。」他指如未來政府再收緊只能掃二維碼，也只可「見招拆招」，又認為不應「鬥黃」，「每個食肆都有唔同客路同方式，唔使話去鬥黃嘅，大家做咗基本保陣，客人唔會用政府安心出行，有其他途徑就已經足夠囉」。

另一間灣仔餐廳「開餐」店外貼有「安心出行」的QR code，下方畫有「健康馬」圖案，上方貼上「不可一不可再，向『掃碼』說不」的標語。負責人Eddy說已預備個人資料卡，讓客人自行填寫聯絡電話、姓名等基本資料，餐前餐後自行放入店內收集箱。他指今日恢復食肆4人一枱，生意暫見增長2成，人手亦由2個樓面增至4、5人。

從事銀行業的食客宋先生指人手登記過程方便，不會使用程式，「絕對唔會用（安心出行），冇咁嘅必要，既然你話都追蹤唔到，咁我download嚟做咩，都幫唔到件事，但又要嘥我（電話）啲位」。他又指如遇到只准掃二維碼的餐廳就不會幫襯，「唔食呢間咪食第二間，咁多餐廳⋯⋯，一開頭醫護都提醒封關減少傳染，事後先嚟搞呢搞路，返完工仲要搞呢樣嗰樣，絕對唔會配合」 。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！