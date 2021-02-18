特區政府要知道市民行蹤真係越嚟越易，一個安心出行就搞掂晒。立法會秘書處今日向全體人員出通知講解最新嘅防疫措施，當中提到由下個月1日開始，入立法會大樓嘅人必須嘟安心出行，或者登記相關資料。不如政府幫安心出行升級做「安心投票」，咁咪連「狗仔隊」都慳番囉。

現時立法會已經強烈勸喻所有入立法會嘅人要嘟安心出行，而由下星期一（2月22日）開始，立法會嘅大會同委員會會議，最多可以有10位市民旁聽，申訴部亦恢復喺辦公時間內提供櫃檯，檔案館同圖書館就接受公眾預約到訪，至於下個月開始就必須嘟安心出行或登記相關資料先可以入大樓。

查實自從立法會啲會議得番建制派之後都冇乜人關心，入大樓旁聽唔知為乜，要嘟不如留番畀建制派議員嘟，等政府「狗仔隊」可以隨時知道建制派行蹤，要拉票時就一目了然。

下月起唔嘟或唔登記資料 唔准入法庭

立法會冇乜人旁聽自然影響唔到一眾市民，但法庭嘅「旁聽師」就要留意了，司法機構宣佈，由下周一（2月22日）起會全面恢復法庭事務，包括登記處及會計部、提供支援嘅辦事處等，而3月1日起法庭亦可以進行全日聆訊。不過，當局會分兩階段要求所有進入法院大樓嘅人嘟安心出行，喺2月22日嘅第一階段，唔嘟嘅人仍然可以進入法院大樓，但就會被提醒要「自行記錄行蹤」；而到3月1號起，司法機就會要求所有人使用程式或者登記資料，否則就唔可以進入法院大樓。

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