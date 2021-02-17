本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港昨日（17日）新增16宗武漢肺炎確診，12宗是本地感染，10宗沒源頭。初步確診約10宗，3宗沒源頭。無源頭確診的屯門72歲翁，發病逾月至年初四才召救護車送院，其間幾乎日日去3間酒樓飲茶。另外2名無源頭確診男在傳染期間四出拜年或聚會，包括到元朗葡萄園別墅，連累逾70名親友入隔離營檢疫。

多11棟大廈要強制檢測，包括爆疫的葵涌消防局，累計3名職員和1名緊密接觸者中招。油塘警察宿舍高翔苑高鳳閣、中產屋苑藍田匯景花園1座和紅磡維港‧星岸2座都要強檢。約2個月前強檢兼突擊封樓查驗的沙田乙明邨明恩樓，再要強檢。由於病毒潛伏期較長，10日前突擊封區檢測的鰂魚涌惠利大廈，須第二次強檢。

2.17強制檢測大廈

政府刊憲，2月4至17日期間曾這11棟大廈或場所逾2小時者，須於19日或之前檢測；若已在15至17日檢測，可獲豁免。惟須第二次強檢的鰂魚涌惠利大廈，並無任何豁免。

至少1宗確診全棟驗

●油塘警察宿舍、高翔苑高鳳閣

●葵涌消防局

●沙田乙明邨明恩樓（曾強檢、突擊封樓查驗）

●藍田匯景花園1座

●深水埗福華街72至86號福華大廈

●尖沙嘴彌敦道66至70號金冠大廈

●紅磡維港‧星岸2座

●元朗豐樂里6號康城大樓

●黃大仙鳳德道41至53 號／飛鳳街9至15號安利大廈

●屯門富泰邨秀泰樓

●佐敦覺士道1A號高景臺

二次檢測

●鰂魚涌英皇道997號惠利大廈（曾突擊封區檢測）

發病逾月每日飲茶 通過酒樓體溫檢測

10宗沒源頭確診中，屯門富泰邨秀泰樓一名72歲男患者（第10808號個案）早於1月15日發病，但據悉在發病1個月期間，幾乎每天都去外出到酒樓飲茶，通常獨自1人，每次都通過體溫檢查。患者曾3次求診中醫，但病徵持續，直至年初四因嚴重不適，才傳呼救護車，在醫院篩查時確診。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，患者平日去西鐵站附近的屯門時代廣場好日子皇宴或煌府婚宴專門店飲茶；發病後因不適，則多數去樓下的富泰商場羊城火鍋海鮮酒家飲茶。張竹君又指，患者入院後Ct值非常高（病毒量很低），並已有抗體，與其逾月前的發病日期脗合。

2患者四出拜年聚會 累逾70親友檢疫

另一名沒源頭確診、住紅磡維港‧星岸2座的34歲無業男患者（第10802號個案），年初三發病，但在傳染期間（發病前2日起計）四出拜年，包括到元朗葡萄園別墅，近50名親友要入隔離營檢疫。

至於於九龍城啟德道任職文員、住居於黃大仙安利大廈的36歲沒源頭確診男（第10807號個案），年初二發病，傳染期間雖沒上班，但有聚會，20多人須檢疫。張竹君指，由於拜年聚會通常歷時較長，且除口罩傾談及聚餐，播毒風險較高，但會否導致新一波疫情，仍待觀察。

沒源頭確診者還包括一名荃灣海壩街都好燒臘餐廳廚師，11名同事須檢疫；一名則是油麻地廣華街廣發商業中心工作的廚師，與他工作的9人亦須檢疫；另有一名是地盤工人，患者於2月9日已沒有上班，13日接受檢測後發現，故須安排該地盤做測試。

葵涌消防局爆疫強檢 疑更衣室播毒

至於初步確診約有10宗，3宗沒源頭，其中1宗是由檢疫中心送院的葵涌消防局消防員。該局累計3名消防員染疫，其中2人確診、1人初步確診；另有1名緊密接觸者確診、多人初步確診。張竹君指，消防局與普通工作場所的傳播方式類似，染疫職員有共用更衣室等。該局所有曾逗留逾2小時的職員須強制檢測。

另1名沒源頭初步確診者，是居於大埔88廣場的家庭主婦，曾光顧附近餐廳；天后電器道金殿大廈御名軒知客亦無源頭初步確診。

初步確診亦包括觀塘順利邨圓玄護養院暨長者日間中心一名護理員。患者於2月12日發燒，但工作至15日，其間曾與同事食飯，逾50名同層院友及30多名員工須檢疫。涉事護養院位於順利邨，初步確診職員居於秀茂坪邨秀程樓。該護養院分為兩層，位於3樓及4樓，而染疫職員則主要於3樓工作。

普通科門診延長交樽時間

食肆、健身室及美容院等場所於年初七重開，所有員工均須於14天內檢測，多個檢測站均大排長龍，食物及衞生局副局長徐德義指，相關人士可選擇於復業的前7天或後7天檢測，不需心急「一窩蜂」前往檢測點。

醫管局指，為方便市民交還病毒樣本樽，9間普通科門診將會由2月15日起延長收樽時間，會由上午9時至下午1時，及下午2至3時開放。

各區增流動採樣站 免費強檢重開場所職員

因應年初七起，重開的指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府決定免費讓他們到19間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

供所有市民

●黃竹坑體育館（至2月21日）

●黃大仙睦鄰街遊樂場（至2月26日）

●佐敦佐治五世紀念公園（2月19至21日）

●旺角麥花臣遊樂場（至2月28日）

●荃灣沙嘴道遊樂場（至2月21日）

●東涌北公園七人硬地足球場（至2月25日）

只供 重開場所之強檢職員

●堅彌地城遊樂場（2月18至22日）

●中環愛丁堡廣場（2月18至22日）

●灣仔修頓遊樂場（2月17至19日）

●觀塘翠屏道遊樂場（2月18至21日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至2月21日）

●長沙灣社區中心2樓（2月17至21日）

●佐敦佐治五世紀念公園（2月18日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至2月21日）

●尖沙嘴加連威老道100號（2月18日）

●尖沙嘴文化中心空地（2月18至23日）

●葵涌石籬社區會堂（2月18至21日）

●青衣長發社區中心（2月18至21日）

●屯門湖山路社區會堂（2月19至21日）

●元朗安興遊樂場（2月17至21日）

●天水圍天瑞體育館（2月18至21日）

●沙田村南道（2月18日）

●大埔社區中心籃球場（2月17至26日）

只供 該區須強檢居民及職員

●鰂魚涌社區會堂停車場（2月18至19日）

●牛頭角彩頤居地下禮堂（2月17至18日）

●觀塘翠屏道遊樂場（2月18至21日）

●鑽石山鳳德社區中心（2月17至18日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至2月21日）

●尖沙嘴加連威老道100號（2月18日）

●屯門富泰邨美泰樓（2月18至19日）

●元朗安興遊樂場（2月17至21日）

●天水圍天頌苑頌畫閣籃球場（至2月17日）

●沙田乙明邨籃球場（2月18至19日）

●將軍澳和明苑和暢閣空地（2月18日）

2.21至3.2值勤院舍工須於20日前再檢測

政府已就第七輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測發出「經修訂的強制檢測公告」，規定安老院、殘疾人士院舍、護養院及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用，並於2月21日至3月2日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約，在該期間提供服務的人士，包括全職、兼職及替假員工，須於20日前接受核酸檢測。

有關檢測可經社區檢測中心；透過院舍經營者或營辦人自行安排由醫護人員或受訓人員採集樣本，並於認可化驗所檢測；或自費於認可化驗所檢測。

食物及衞生局亦公佈，會繼續為全港所有外籍家庭傭工（外傭）及建造業工地人員提供一次免費自願檢測服務，並將安排擴展至保安及護衞業人員。合資格人士可由即日起於網上預約檢測。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，以及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期原定由2月20日至4月20日，為期2個月。其中觀塘區的愛得甫酒店和南區的奧華時尚精品酒店.南岸，已於1月30日起提早運作。這些酒店除了供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇酒店作檢疫。

本港疫情

●確診（截至2月17日16:40）

10,812宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

195宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多38人出院（第9712、9836、9861、10124、10129、10153、10156、10206、10226、10329、10450、10479、10480、10495、10505、10509、10523、10527、10535、10559、10564、10565、10570、10574、10576、10588、10613、10629、10635、10657、10662、10672、10689、10719、10730、10753、10755、10756號個案），

共10,270出院（包括確診及疑似患者）

●住院個案

299名確診者仍留醫；

19人危殆（第1989、3496、6125、6547、6607、6794、8018、8078、9049、9135、9267、9612、9907、9953、10358、10367、10379、10585、10611號個案），

15人嚴重（第6386、7076、7468、8221、9055、9550、9733、9793、9867、9998、10023、10083、10431、10643、10708號個案），

其餘265人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●港九小輪中環 - 坪洲 ／ 1月7至8日 ／ 第9277、9342號個案

●港九小輪中環 - 榕樹灣 ／ 1月5至9日 ／ 第9267、9276、9277號個案

●的士KT1281（日間） ／ 1月10日 ／ 第9396號個案

●的士UD5137／1月9至10日、12至13日 ／ 第9438號個案

●的士WB1696 ／ 1月15日 ／ 第9481號個案

●九巴61M ／ 1月13日 ／ 第9567號個案

●的士VE8670 ／ 1月4至8日、11至15日 ／ 第9583號個案

●的士EL2028 ／ 1月17日 ／ 第9814號個案

●的士VE5007 ／ 1月22至24及26日 ／ 第10318號個案

●九巴68X ／ 2月6及9日 ／ 第10711號個案

兩岸疫情 （截至2月17日14:30）

兩岸疫情最新情況：大陸新增7宗確診，當中包括1宗來自河北的本土感染，全部為境外輸入個案，分別是廣東6宗和四川1宗；上海則新增5宗由境外輸入的疑似病例。大陸累計確診病例89,795宗，死亡病例4,636宗。台灣共有938宗確診，9宗死亡個案。

外國疫情（截至2月17日08:45）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.09億，全球死亡人數超過241萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,774萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過48.8萬。印度確診人數逼近1,092萬，死亡人數超過15.5萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破992萬，死亡人數超過24萬。英國、俄羅斯確診突破400萬，法國、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷。墨西哥、波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等9國確診宗數均超越100萬大關。

●日本周三在東京都內的醫院展開國內首次疫苗接種，首批輝瑞疫苗周二下午運進率先進行疫苗接種的一間東京都醫院，先為醫務人員接種。疫苗接種以16歲以上的人為對象，計劃持續到明年2月。

關於日本開始接種得較歐美遲，厚生勞動相田村憲久周一在眾院預算委員會會議上說，輝瑞的臨床試驗中亞洲參與者所佔甚少，故需要時間在國內進行臨床試驗。

●英國疫苗專責小組臨時負責人迪克斯（Clive Dix）周二表示，英國9月前可為所有成人接種兩劑疫苗。英國目前已有1,560萬人接種第一劑疫苗，54.6萬接種第二劑。

迪克斯表示，不久將來會有更多疫苗獲准使用，屆時就算阿斯利康或輝瑞疫苗遇到生產問題，仍有足夠疫苗應付需求。

●美國總統拜登周二樂觀表示，上任滿百日前完成1億人接種的目標可以達成。白宮也宣佈增加疫苗供應至每周1,350萬劑，較拜登上任之初增加57%。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 27,756,627 (488,081)

印度 10,916,589 (155,732)

巴⻄ 9,866,710 (239,773)

英國 4,059,694 (117,620)

俄羅斯 4,040,505 (79,210)

法國 3,528,826 (82,374)

⻄班牙 3,086,286 (65,449)

意⼤利 2,729,223 (93,835)

⼟⽿其 2,594,128 (27,562)

德國 2,346,876 (65,288)

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