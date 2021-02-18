天水圍嘉湖商場去年5月「圍城和你Sing」期間，一名年近七旬老婦疑因拍攝在場市民而遇襲。15歲學生事後被控襲擊傷人罪，否認控罪受審，今天在屯門法院獲判無罪。裁判官王證瑜認為控方呈堂片段僅能證明片中人與被告極為「相似」，惟不能證明片中人就是被告。

15歲男學生早前否認一項襲擊致造成身體傷害罪，控罪指他於去年5月6日襲擊69歲老婦陳粵華。

王官今裁決指出，多段閉路電視片段均拍攝到一名衣著及外型均與案發現場涉案男子相似人士出現，惟所有片段均未能清晰拍攝到片中人的容貌；而大廈片段中，該人攜有的滑板車及環保袋，惟相關物件亦從未出現於案發現場。而該人無論髪色及衣服顏色，亦與涉案男子不盡相同。

王官續指，即使警方曾於被告家中搜獲相似衣物，惟該等衣服式樣極為普通，衣服亦無特殊特徵，不能確認就是涉案男子所穿衣物。而有關大廈出入片段亦與案發時間相距甚遠。王官認為沒有足夠證據證明案發片中男子就是被告，故裁定被告罪脫。

案件開審時，控方僅能呈上事主供詞及播放多段錄影片段佐證，並無傳召證人作供。

辯方陳詞時亦指出，片段極其量只能證明被告於自己居住的大廈出入。即使警方在被告家中搜出與施襲者相同顏色的衣物，但無警員認出被告，亦無獨立證據證明被告便是施襲者，直指「相似係唔夠嘅」。

同案被告方佐瑋（22歲）早前認罪，判監8個月。

【案件編號：TMCC657/20】

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