前年8月浸大學生會前會長方仲賢因購買觀星筆被捕，引來巿⺠深夜包圍深水埗警署聲援。當日沙田區議會副主席黃學禮在場調停，其間被捕，被指阻擋警員追截向警方射彈珠的示威者，被控阻差辦公罪，案件今於⻄九龍裁判法院續審。有當日在場警員供稱，相信被告跟射彈珠的示威者有溝通，並且阻礙警方追捕該名「彈珠人」。辯方指出，警員選擇使用「相信」一詞，是因他不肯定；警員不同意，謂：「相信同肯定嘅意思係一樣……喺我嘅『字典』係一樣」。案件下月29日裁決。

被告黃學禮（27歲）被控阻礙警務人員執行職務罪，案發於2019年8月7日長沙灣政府合署外。辯方爭議被告的身份。

作供警員張澤宇供稱，案發當日凌晨1時許，他在長沙灣道及欽洲街交界，看到對出行車分道帶的花叢後方有一名戴黑色頭盔、白色手套、手拿丫叉人士不時探頭。該人多次用丫叉向警方發射彈珠，其中一次擊中總督察的胸口。警方一度舉起紅旗。

及後「彈珠人」移步到長沙灣政府合署外，附近有過百名黑衣人。張供稱當時留意到身穿淺藍色衫的被告，不時在人群前徘徊，靠近「彈珠人」。

其後警方向長沙灣道進行驅散，人群向荔枝角方向散去。張指當時警員A與另一名警長跑在他的前方，追貼「彈珠人」，但被告出現，用手推了「彈珠人」一下，再用左手臂向內彎並放在腰間，以阻擋警員A追捕「彈珠人」。

張供稱相信在「彈珠人」身旁徘徊及阻礙警員追捕的人均是被告。張指被告上衣較鮮明，曾站在人群前排，跟「彈珠人」有溝通，「我認為這一個人是帶頭分子，特別記住這人衣著」。

辯方盤問時指，張選擇用「相信」一詞，是因為他不肯定是否同一人，張不同意，並指「相信同肯定嘅意思係一樣」、「喺我嘅『字典』係一樣」。他又供稱印象中被告被制服前沒停下腳步。惟警員A昨供稱被告曾停下阻擋他。

另外，警長張淑海則供稱，當時他跟警員A一同追捕「彈珠人」，看到被告曾把雙手手臂向內彎並向兩側伸展，又刻意拖慢腳步阻擋A。

裁判官劉淑嫻裁定案件表面證供成立。被告選擇不自辯。辯方結案陳詞時指出，警方證人供詞並不誠實可靠，雖明白不同角度位置會有不同觀察，但不敢苟同這會導致證供不同。

對於警員張澤宇指被告曾在彈珠人附近徘徊和對話，辯方稱警員只靠認衫來認人，指認證供不可靠。辯方亦假設，即使被告在離開時撞到並阻礙了A，也只是因為被告沒有回頭，不能估計A的行走路線，因此跟A相遇及相撞，並非「故意」。辯方又謂，就算被告曾推彈珠人並大叫「走呀」，也只是順應警方的警告離開，未有構成妨礙。

【案件編號：WKCC1339/20】

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