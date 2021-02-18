瑪麗醫院2016年5月發生醫療事故，有護士為一名坐在扶手椅上的病人拔除血液透析導管時，疑沒跟隨「頭低腳高」指引，導致病人空氣栓塞，需即時急救，延醫3日後不治。涉事護士被控2項專業失當罪，最終被護士管理局裁定罪成，判處除牌5個月。死因庭原定今就事件召開研訊，並已選出4男1女組成的陪審團。惟研訊進行約一小時後，一名男陪審員突然表示其母語為國語，不諳廣東話，聽不懂證供中的某些詞彙。死因裁判官黃偉權遂下令解散陪審團，擇日再審。

事緣證人今早作供逾一小時後，有男陪審員在提問時段表示不明白證供中的某些詞彙。在死因裁判官進一步追問下，該陪審員表示平時交談多數用國語及英語，至於廣東話則僅「聽得明七、八成」。死因裁判官指為免構成不公平情況，決定解散陪審團，並將重新篩選陪審員，排期重審。

2016年5月27日早上，護士何諾晞於瑪麗醫院深切治療部工作時，為病人祁枝拔除三腔血液透析導管時，其間涉嫌出錯，病人之後出現空氣栓塞情況，需即時接受心肺復蘇法。病人最終不治，瑪麗醫院其後按醫療事故通報機制公開事件。死者的兒子及媳婦事後分別向醫委會及護管局投訴。二人今天亦有到庭參與死因研訊。

【案件編號：CCDI303/16】

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