【消委會報告】

【本報訊】氣炸鍋標榜省油的健康烹調方式，近年成為不少家庭的必備電器。消委會測試市面12款氣炸鍋，發現一半樣本氣炸急凍幼薯條時，釋出可能令人致癌物丙烯酰胺的含量，高於歐盟基準水平，其中一款更超標13倍。另有一半樣本存在不同安全隱患，帶來使用風險。

消委會測試的12款氣炸鍋售價由298元至2,080元不等，總評分介乎3.5分至4.5分。消委會氣炸三款食材包括急凍幼薯條、雞槌及春卷，各樣本整體效能表現大致相若，惟氣炸急凍幼薯條時，效果最參差，其中Harrow（HT-AF1200）及德國寶CKF-215氣炸後的薯條，大部份未煮熟；Midea（MF20B）及TSK（AF105）氣炸時熱力不均勻，導致部份薯條過熟，部份未煮熟；伊瑪牌（IHF-26E）則把薯條過度烹調。

德國寶 億世家 手柄過熱

消委會又指，含有較高游離天冬酰胺的食材如薯仔，若以烘焗等高於120℃高溫及少水方式烹煮，易產生可能令人致癌的丙烯酰胺。今次測試發現各款氣炸鍋氣炸薯條的丙烯酰胺含量，介乎每公斤102至7,038微克，相差68倍；其中六款氣炸鍋根據說明書的指示或代理商提供的食譜，氣炸急凍幼薯條的丙烯酰胺含量高於歐盟每公斤500微克基準水平，當中伊瑪牌（IHF-26E）更超出水平13倍，含量高達每公斤7,038微克，但於減少氣炸時間或降低烹調溫度下再測試，丙烯酰胺含量大幅降至符合歐盟基準水平。

消委會測試發現，普樂氏（PAF052017）、Harrow及Midea氣炸鍋部份內部帶電部份與用戶可接觸部件之間的絕緣距離不足，增加短路風險；德國寶及億世家（AF1400BK）氣炸鍋的手柄最高表面溫度升幅分別為64K及65K，稍高於標準上限的60K；飛利浦（HD9743/11）的接地裝置未能符合標準要求，接地保護效能欠佳。

消委會就上述安全隱患諮詢機電工程署，該署認為正常情況使用應無問題。

伊瑪牌︰說明書參考外國口味

伊瑪牌回覆消委會表示，實際烹調時間及溫度應按食物份量及個人口味而調整，說明書只供參考，指說明書食譜是按外國人口味而設計。普樂氏、Harrow及Midea均表示，會改善說明書及生產流程。

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀表示，欲減低食物釋出丙烯酰胺，稍為低溫煮食會更安全。消委會總幹事黃鳳嫺提醒市民，高溫炸食物要留意健康風險，勿因方便而經常食用氣炸食物。