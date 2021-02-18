科興疫苗將於下周五開打，但其有效率及是否適合長者接種仍受質疑。根據食衞局公佈有關科興疫苗審核報告，科興的巴西第三期臨床研究，只有5.1%參加者屬60歲及以上，數據有限，故沒有足夠證據證明對長者的有效率。據悉衞生防護中心聯席科學委員會明日才開會，討論科興疫苗適用及優先群組，但政府今日先公佈5個優先接種群組，包括60歲以上長者，以及10間院舍院友接種科興。感染及傳染病專科醫生曾祈殷指出，政府不需急於今日公佈優先群組名單，應尊重科學委員會，由委員會交代詳情。

科興仍未於醫學期刊刊登第三期臨床研究，外界未能掌握全面數據。食衞局公佈科興疫苗評核報告，指對18至59歲疫苗有效率為50.66%，對60歲或以上長者有效率只有51.11%，因只涉及研究419名長者，數據有限，沒足夠證據證明疫苗對長者的有效率，只有第一、二期臨床研究顯示長者接種後，免疫反應正面。為長者接種疫苗要考慮他們的健康狀況及暴露風險，評估接種的必要性。疫苗顧問專家委員會建議由聯席科學委員會，再討論長者接種問題。

少於21日內接種兩劑疫苗效率僅49.12%

報告指，以兩劑疫苗相隔時間分析，相信少於21日接種，疫苗有效率為49.12%；相隔超過21日接種，疫苗有效率為62.32%，但報告強調需要有更大研究樣本，才能確立該有效率。

雖然科興的研究顯示，預防感染後出現輕微病症有效率為83.7%，對預防感染後出現中度至重度病症有效率為100%，不過報告也強調，因重症數目少，對預防中度至重度病症的有效率需再確立。

上次衞生防護中心轄下聯席科學委員會，只就德國BioNtech及阿斯利康疫苗制定優先接種群組。據悉，委員會明日會再開會，討論科興適合接種者及優先接種群組。不過今日政府先公佈5個群組接種群組，並指10間安老院舍院友會接種科興，將來有可能接種BioNtech。

曾祈殷：得100萬人打咗疫苗就講群組免疫係不切實際

曾祈殷指出，政府毋須今日急於公佈接種疫苗優先群組，應留待科學委員會交代細節，「政府應該尊重科學委員會嘅角色，由委員會講解邊啲群組優先接種，就算長者優先，當中會再細分邊啲長者適合打先。」

他又指，5個優先群組有約240萬人，但首批抵港疫苗只覆蓋100萬人接種，絕大部份疫苗無明確證實有效減低無症狀感染、即減低隱形患者的數據，暫難達到群體免疫力，「要睇香港接種率有幾快，同埋疫苗供應速度同數量，群體免疫係要有80%人口、即係500幾萬人打咗疫苗先至有效，只有100萬人打咗，講群組免疫係不切實際」。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，最理想是政府等科學委員會開會有決定後，才公佈優先接種群組；因是否適合為長者接種科興非常重要，直接影響整個接種流程安排，及產生群組免疫的速度。現時已公開的資料不多，難以評論科興是否適合為長者接種。

許樹昌：政府未指定各群組接種的疫苗

本身是聯席委員會成員的政府專家顧問許樹昌表示，政府今日只公佈優先接種群組，未有指定哪個群組接種哪款疫苗；政府提出的優先接種群組，都是委員會上次原則上同意。對於科興是否適合長者接種，他指，由委員會開會集體決定。

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