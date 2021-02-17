【本報訊】大學男生去年初在西九龍中心拍攝「藍店」空姐牛肉飯時，被指拍攝便衣警長食客，事後被控用電筒襲擊，案件昨續審。警長稱當日被照射後雙眼感到脹痛，出現光影及痛楚，但為警長驗眼的醫生卻透露，警長於分流站時無表示眼矇，但「見我嗰陣就話矇」。醫生指警長當時視力的確較差，但或因他本身有近視，不能斷定其視力差的成因。

被告何梓洋（24歲）被控去年1月14日在深水埗西九龍中心8樓美食廣場內，襲擊警長3712李智健。李案發後曾去醫院驗傷，其何姓主診醫生昨供稱，李當日表示被照射後雙眼感不舒服，「有啲矇」，亦有流眼水。何透露李於分流站時「冇話眼矇」，「見我嗰陣就話矇」。其後她量度李的視力，結果顯示較常人差。何直言不知李本身的視力情況，或許他患近視，可有多種成因導致上述檢驗結果。

辯方質疑誇大傷勢

辯方結案陳詞指，李被照射後完全沒有反應或張望尋找肇事者，若真如李所言被照後感極度不適，他沒可能如此反應，「可能佢根本唔覺、唔在意、唔知」。對於李稱被照射後眼睛感到脹痛、要停下休息，辯方直指他誇大其詞，「有冇咁大影響呀」。再者，醫療報告證實李根本沒有任何傷勢。

辯方指，李供稱聽見被告大叫「死黑警」，同場的兩名同袍證供卻對此隻字不提，認為李的證供不盡不實。辯方又指，李當時並非執勤、亦身穿便裝，被告根本不知道李是警員。黃官問，若真如此為何被告要拍攝李，辯方稱被告只是拍攝「空姐牛肉飯」的顧客，並非警員。案件3月8日裁決。

案件編號：WKCC2595/20