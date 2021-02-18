港鐵東鐵綫新訊號系統本月初啟用後，連日來發生多次故障，更被傳媒揭發工程車曾出現多次「假衝燈」。港鐵事後終承認新系統發出不需要的警號，並稱經調整後，相關次數已減少。《蘋果》獲悉，系統判斷列車與燈號之間距離時曾出錯，一輛列車於本周日凌晨（14日）駛回上水屠房位置停泊位置期間，列車於燈號前停定後，系統才突然醒覺，所顯示距離由相距100米「跳掣式」跌至11米，知情人士稱，如車長只跟隨系統的顯示行駛，有機會變成真「衝燈」。

記者 李思潁

《蘋果》據悉，本周日（14日）凌晨，一輛12卡列車結束當日服務後，將列車駛往上水屠房位置停泊。車長以半自動模式（CM mode）駕駛，途經大埔墟站附近的一個燈號時，列車與該燈號相距約10多米，車長按照實際情況，軌道燈號前停低，惟系統仍顯示與燈號相距約100米。直至數秒後，系統才突然由顯示相距100米急降至11米的真實距離。知情人士稱，如車長只跟隨系統的顯示行駛，有機會變成真「衝燈」，而同類「跳掣」情況，自新系統啟用後以來，已至少發生3次。

經理級人員禁下屬於群組匯報「假衝燈」 免高層注意

知情人士提到，有人曾於群組匯報上述情況，惟遭經理級人員問及曾否上報有關情況，並指不應在相關群組處理，以免突然引起高層注意。他稱，雖載客時均以自動模式（AM Mode）行駛，而相關情況亦暫時只在半自動模式發生，惟特殊情況下，例如當自動模式的系統未能判斷燈號距離時，列車則需轉用半自動模式，憂相關情況於真正載客時也會岀現。一般情況下，半自動模式行駛時，自動列車保護系統仍會啟動，故確保行車之間距離，以免相撞。

立法會議員、實政圓桌田北辰表示，無論自動及半自動的模式，列車行駛最高可達每小時120公里，而半自動模式要靠車長控制，故車上顯示屏很重要，「因為（列車）速度好快，如果顯示屏話仲有好遠，我（車長）真係信嗰個顯示屏，咁就會出錯。」他認為，若片段顯示情況屬實，對此事感到驚訝、擔憂，亦對港鐵管理感越來越失望，坦言港鐵應公開交代，「點解試車期間完全冇發現，但實體時就有呢？」他稱，日常載客時會用自動模式，非載客時間才會用半自動模式等，若未能修復相關情況，港鐵或要考慮暫停半自動模式，「一係全自動，一係全人手，全人手有（每小時）22公里限速，一定唔會出事。

東鐵綫新訊號系統原於去年9月中啟用，因被揭發「入錯綫」等問題，故進行額外測試，延至本月初啟用。新系統啟用後，接連岀現多宗事故及延誤，再被傳媒揭發，工程車一晚出現至少19次「假衝燈」。

《蘋果》正就相關事宜向港鐵及機電署等部門查詢，有待回覆。

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