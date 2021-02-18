有還柙中的抗爭者苦候多時，終於可在獄中和牆外的另一半結婚。囚權組織「石牆花」創立人、前立法會議員邵家臻表示，已還柙逾年的囚友亞耀，今早在赤柱監獄完成婚禮。懲教以疫情為由，禁止交換戒指，雙方各自戴上婚戒。直至今日，亞耀才可和未婚妻Yi相隔囚室玻璃窗，正式註冊結婚，邵形容是「鎖得住肉身，鎖不住愛情」。

邵家臻今午在Facebook撰文，表示據亞耀太太描述，今早11時半先由律師處理宣讀儀式，他們兩人在懲教署職員擔任見證人下簽紙，再各自戴上戒指。她和律師坐在房內一邊，亞耀則坐在透明膠板對面，中途有職員幫忙拍照，步出走廊後，一對新人和律師拿起結婚證書合照，過程大約30分鐘完成。

二人指心情「緊張和開心」，Yi向邵家臻指，知道牆外很多有心人關心、支持他倆，因此同意在社交平台上公告，並付上合照一張。邵在文中指，「請大家大大力祝福亞耀和Yi」，石牆花會收集祝福語句，整理後再寄給一對新人。

文中提及，亞耀涉案自2019年12月開始還柙，現為「赤柱監獄甲級犯」，正式審訊日子無期，去年7月他已開始向懲教申請獄中結婚，原訂於9月底在監獄結婚。結婚本是一件美事，但邵形容婚禮「遇上多番刁難」，例如署方曾表示會安排保安人員全程拍攝，又指只容許直屬親屬擔任證婚人，其後甚至以疫情為由，不准影結婚相時脫下口罩，亦不准交換結婚戒指，亞耀曾極力爭取，婚期亦因此延後。

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