立法會在建制派掌控下，港府對公帑予取予攜。立法會財務委員會今日討論港澳珠大樓15億多元的超支撥款申，匆匆地只花約半個小時就在建制派支持下通過。運輸及房屋局局長陳帆在會上未能交代所有工程的最終費用，更日後有需要再申請款，「一定會返嚟立法會同大家（議員）匯報同申請撥款。」

2018年通車的港珠澳大澳大橋，原先造價近90.5億元，如今需增撥款15.1億多元「填氹」陳帆早前在工務小組審議時承認，大橋車流量低，償還貸款能力低，甚至是「連息都還唔到」。

熱血公民鄭松泰今日在財委會上質疑，局方聲稱港珠澳主橋部分「封頂」，惟未有公開其餘項目，例如香港接線和香港口岸設施的超支情況，憂慮局方仍會就其餘超支費用再上財會申請撥款，要求局方公關有關資料，同時批評財委會在建制派主導下，尤如「畀人㩒住嚟攞（錢）。」

旅遊界姚思榮則關注，局方有否考慮其它解決辦法，如應急費用、借貸等，又質疑局方是次追加撥款是否已為工程頂目「封頂」。

無「封頂」？陳帆：未能提供項目最終費用

陳帆回應時表示，大橋的工程基本已完成，現處於結算階段，相信今次追加撥款後，「我哋唔預期再有需要嚟議會尋求撥款增加」，但因目前未能提供其他所有工程項目的最終費用，因為有關費用是按「工程實際結算去決定，唔希望喺議會上作任何揣測」，揚言工程團隊會繼續用嚴謹態度去審視各項工程撥款，又指日後若用更詳細補充資料，將會適時披露。

他續指，在有需要的應急情況下，大橋管理局與銀行有循環貸款可動用，笑言日後如港珠澳大橋工程費用如有需要再向立法會申請撥款，是「一定會返嚟立法會同大家（議員）匯報同申請撥款」。而撥款最終在29票贊成、1票反對下通過。

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