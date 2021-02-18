過去一個多星期可說是拜登的「中國周」，不僅主動與習近平通電話，又多次談及美中及與習近平的關係，並悄悄撤銷特朗普的孔子學院限制令，在在顯示他在向北京及習近平示好，而他農曆年期間向亞裔美國人及東亞國家人民拜年，也被中國網民視為向中國釋出善意。這是北京找到的第一個中美關係下台階。

上星期日他接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時表示：「我跟習近平相處的時間，可能比任何一位世界領袖還多，因為我當副總統時，曾與他有過24至25小時的私人會談，跟他旅行了1.7萬哩，我很了解他。他很聰明，很強硬。我沒有要批評的意思，但這是現實，他的骨子裏沒有一點民主。問題是，我一直以來都說，我們之間沒必要發生衝突，不過會有很激烈的競爭，而且我不會按照他（習近平）所想要的方式去競爭。」這是他上任後首度公開評價習近平。

接着，他在年卅晚與習近平通電話，也是上任後首次與習正式接觸。翌日，他向美國參議員透露兩人在電話中談了兩小時，相談甚歡。若以每分鐘150個字談話速度（連繙譯），兩小時對話應該說了18,000字，而新華社公佈的內容不足千字，以習近平的「訓話」為主，即拜登提出的香港新疆台灣等人權及安全問題，都是中國內政，表明合則兩利、鬥則俱傷，希望管控分歧、恢復對話、聚焦合作，避免誤導誤判。這些都是很虛的原則性談話，沒實質內容，相反美方公佈的拜登談話實在得多，強調他關注北京打壓香港民主派、侵犯新疆人權等，以及對台灣的獨斷行動，也表達對北京強迫性不公平經濟行為的憂慮，並談及武肺疫情、氣候變化、防止武器擴散等問題。但說到底，只是想讓美國人知道他很關注這些問題，而絕大部份談話內容沒被公佈出來，而這才是影響中美關係的關鍵信息！

本星期三，他出席美國有線新聞網絡（CNN）節目時再提及與習近平的那通電話，表明美國必須為人權發聲，但「用不着大聲炮轟他在香港的作為」，而中國終須為侵犯人權承擔後果，習亦清楚知道這點。換言之，他會關注中國的人權問題，但不會大聲批評。這就是他在討好美國選民之餘，暗地裏向北京及習近平釋出的善意。

事實上，他公開評價習近平所披露的信息量就非常大，可反映他心裏的真實想法。

首先，拜登自言跟習接觸時間極多，很了解對方，但他的說法跟我們所知道及了解的習近平並無分別，如同說阿媽是女人。是他的觀察能力有問題，或美國情報能力不足，還是外界對習近平太了解呢？

其次，拜登說習很聰明，這跟已故中共元老李銳的評價很不同。李說：「我那個時候不曉得他文化程度那麼低，你們知道吧？他小學程度。」李銳曾任中央組織部常務副部長，與習家相熟，當年習在河北省無法呆下去，就是李銳將他調往福建廈門任副市長。到習任浙江省委書記時，私宴李銳一家三口，有一番推心置腹對話。誰的評價更準確？一個很聰明的小學生？或許吧！

既要說負面評價又怕惹怒對方

第三，拜登似乎很怕得罪習近平。他一方面說習很聰明很強硬、骨子裏沒民主，但又補飛說「我沒有要批評的意思」。這個才應是焦點所在：拜登既要說出大家都知的對習的負面評價，但又怕惹怒對方。他一方面要取悅美國國內民意及政客，又不想令北京不高興，破壞中美關係，進而損害美國利益，特別是準備大舉進軍中國的華爾街大行、跨國企業、荷李活及矽谷數碼巨頭的利益，才對習近平作出如此矛盾的評價。

一葉知秋，幾可肯定他嘴巴無論多強硬，骨子裏不敢也不會與習硬碰，將來雙方必定會千方百計找一些下台階，在新疆、香港等問題上，既讓北京好像受到懲罰，以滿足美國民意的要求，事實上卻是暗渡陳倉，協助北京逃過制裁（放生孔子學院及暫停抖音禁令就是如此），這樣北京可保住面子、中國貨可再闖美國市場，而美國企業也賺到龐大中國市場的利益。可以預見，未來幾年中美關係將重回克林頓及奧巴馬時代：嘴巴強硬、暗通利益！

潘小濤

資深傳媒人