港台近年成為政治風眼，建制派大力追擊要求整頓。政府今日公佈，現任廣播處長梁家榮提前解約，將由民政事務局副秘書長李百全在3月1日起接替。政府與梁家榮的聘任合約原於本年8月屆滿，經雙方同意後提前解約。

政府：曾公開招聘未能物色到合適人選

政府發言人稱，較早前曾就廣播處長的空缺進行公開招聘，但未能物色到合適人選，並指政府會繼續致力培育港台內部的人才，以便透過既定機制填補部門的高層職位。發言人又指李百全作為廣播處長，將會致力確保香港電台全面履行《香港電台約章》。

公務員事務局局長聶德權說，李百全是資深的政務官，具備出色的領導和管理才能，相信他定能在新的工作崗位上發揮所長，帶領香港電台面對未來的挑戰，「為市民提供專業及優質的服務」。

李百全為政務官，沒有傳媒經驗。他在1990年8月加入政務職系後，於2019年4月晉升為首長級乙一級政務官。他曾在多個決策局及部門服務，包括前憲制事務科、前政務總署、前公務員事務科、衞生署、保安局、前教育統籌局、前教育署、民政事務總署、財經事務及庫務局及行政長官辦公室。他於2009年9月至2013年6月出任公務及司法人員薪俸及服務條件諮詢委員會聯合秘書處秘書長，於2013年7月至2017年7月出任民政事務總署副署長，並從2017年7月起出任民政事務局副秘書長。

梁家榮向港台員工發信：寵辱無驚 去留無意 也無風雨也無晴

梁家榮現年68歲，月薪約20萬元。他自2015年8月7日出任廣播處長，之前曾在不同傳媒機構任職記者、編輯、新聞部主管及管理層，包括電視廣播有限公司、經濟日報出版社及亞洲電視有限公司。

離職消息公佈後，梁家榮向港台員工發信告別，他以英文撰信指過去在港台任職的5年半間，一起共事的經歷是難以忘記，感激每個時刻，他亦以中文寫道「驪駒在門。同舟相隨五載半，激流蕩；相濡相忘，銘感五內。寵辱無驚，去留無意。也無風雨也無晴。」

梁家榮簡歷

1975年：浸會書院傳理系畢業後加入報章做記者

1978年：加入無綫擔任記者

1982年：無綫新聞部編輯主任

1990年：美國加利福尼亞州KTSF（26台）國語新聞編輯主任

1994年：重返無綫出任新聞部主管

2000年：創辦網台ETVision並兼任經濟日報出版社主管

2007年：出任亞視副總裁／高級副總裁（新聞及公共事務），至2011年辭職，之後從事顧問工作並於大學任教

2015年8月至2021年2月：出任廣播處長

資料來源：政府新聞處

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