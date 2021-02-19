民主黨元老李柱銘及壹傳媒創辦人黎智英等九名泛民人士被控以「流水式集會」為藉口，組織和參與前年8.18港島遊行，被控組織和參與未經批准集結，案件續審。辯方盤問收到民陣申請的警司張永勤，引述2005年時任警務處處長李明逵發出的總部通令，提到警方處理公眾活動時，如能施加合理條件保障國家安全、公眾秩序和其他人權利，就不能禁止活動，而施加限制時亦應與合理目的有關連，不超出必要程度。張確認上述政策於案發時仍然適用。

代表黎智英的資深大狀蔡維邦其後問張永勤，有否指示下屬評估當日舉行公眾遊行的風險，張解釋遊行是跨區活動，不是他的北角分區負責，而應由港島總區處理。法官胡雅文一度質疑，本案不是處理為何警方禁止當天遊行，辯方問題有何用處。蔡解釋，希望了解警方計劃如何疏散維園人群。警方事前稱會實施潮水式人流管控，張解釋即是當維園人滿時，先放人走，隨後便可放人進入。

被問到維園可容納多少人，張指民陣申請使用的足球場可容納3至4萬人，整個維園可容納16萬人。辯方引述警方風險評估報告指，多數集會人士通常在活動開始前30分鐘才入場，而民陣預料有30萬人參加，是維園容量近兩倍。張指的確如此，不過民陣集會是由中午12時到晚上11時，雖然他無法估計人潮高峰幾時出現，但粗略計算平均每小時有3萬人。

辯方追問，有否想過如果30萬人同時到場，如何實施潮水式流動，以及會否所有出入口都堵塞。張認為不會發生，因根據實際經驗，市民到維園參加集會時，人群只會用東邊和西邊的入口，北面和南面入口不會有人阻塞，可以讓人離開，疏散人群，因此決定不在南閘管制人潮。

另一方面，警方預計民陣遊行雖被禁止舉辦，但情報指會如期進行。辯方問張有沒有派警員在高士威道協助集會市民離場，張說如果要封路，首先會影響灣仔及中環等區域的交通分流；而根據經驗，人群會從離場變成佔據路面。

辯方再問，民陣揚言會帶集會人群到灣仔及中環等地疏散，張有否嘗試與鄰近警區協調。張重申跨區活動由港島總區負責；他有考慮過人群往港島東邊遊行的部署。

聆訊下周一繼續。

本案被告包括不認罪的黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、李柱銘，以及認罪的梁耀忠與區諾軒。

【案件編號：DCCC536/20】

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