港府於本月初宣佈，未來兩年維持法定最低工資水平於每小時37.5元，是歷年來首次「凍薪」。香港民意研究所今公佈「最低工資」民意調查，4,753名港人當中僅28%港人支持凍薪決定，57%人認為最低工資水平應不少於每小時40元。有分析認為，現時領取法定最低工資水平人士僅佔本港勞動人口0.6%，反映政策保障工資水平的效果極低。

香港民研於2月8日至16日，一共訪問了4,753名港人對最低工資凍薪的看法，受訪者中反對聲音佔42%，支持者佔28%，表示「一半半」佔25%，認為「不知道/很難說」有4%。被問到，最低工資水平應訂於甚麼水平？57%受訪者認為，最低工資水平應不少於每小時40元，當中最多人要求加薪至40元，佔22%；其次是時薪45元和50元，分別佔12%和11%；55元以上則佔6%。

香港社會服務聯會總主任黃和平指，最低工資調整經常被視作「洪水猛獸」，擔心工資上升會影響本港營商環境，但事實上，現時領取最低工資的打工仔僅得2萬人，少於勞動人口1%，與其他國家比較，美國最低工資的覆蓋率佔勞動人口2%、英國佔7%、荷蘭更佔20%，反映本港政策保障效果偏低。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華亦批評，最低工資制度「遲來又無力度」，最低工資委員會欠具認受性的調整標準，淪為勞資雙方割裂之地。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！