【本報訊】科興疫苗最快月底開始打針，優先接種組別對疫苗仍然存疑，醫管局員工陣線主席余慧明指，工會會員持觀望態度，不打算成為首批接種者，並指政府調低審批科興疫苗標準，令公眾失去信心。有運輸業界人士憂慮，近四成跨境司機年齡達60歲以上，年長司機擔心疫苗副作用，希望政府增加透明度，交代不接種疫苗，會否影響司機的跨境工作。

醫療機構人員、維持必要公共服務人員和跨境口岸人員如跨境司機均屬優先接種組別。余慧明指工會早前收集會員接種疫苗的意向，「大家都係保持觀望態度，唔會想做第一批打」，解釋因政府審批科興時強行降低標準，快速批准該疫苗在港使用，「有冇第三期數據都要照批，仲要係緊急通過，咁大家咪覺得你咁chur（趕急）、咁趕，啲嘢係咪真係OK？」公眾自然擔心政府輕視疫苗的不良後果或影響。

余續指，疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星曾呼籲公眾應趁香港未有變種病毒前接種疫苗，更令她擔心疫苗未能應付病毒變化後的情況。

跨境司機多「三高」 憂副作用

香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉表示，業界「兩邊聲音都有」，部份亦願意接種，但現時本港有近四成跨境司機60歲以上，年長司機較擔心疫苗的副作用問題，「有啲有長期病患或者『三高』，政府透明度要高啲，例如講明疫苗有咩副作用，等司機自己揀打唔打」，亦應說明接種疫苗的意願，會否影響司機的跨境工作。

國泰空中服務員工會內務副主席孫德妍指，暫未知同事對接種疫苗的態度，惟科興有效率僅約五成，數據不能說服她接種，「打咗後係咪真係有效？其實都唔係好有信心」。