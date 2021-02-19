100萬劑科興武漢肺炎疫苗今日傍晚由北京運抵香港，運送疫苗的國泰專機約下午5時40分抵達機場停機坪，正開始卸貨。食衞局局長陳肇始及公務員事務局局長聶德權在現場迎接，展現燦爛笑容。另一方面，雖然政府昨日已搶先公佈優先接種群組，但衞生署衞生防護中心轄下的科學委員會今日始開會，商討甚麼群組人士適合優先接種科興疫苗。科學委員會將於晚上8時見記者交代建議，《蘋果》屆時全程直播。

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聶德權表示，很高興首批100萬劑科興疫苗由北京運抵香港，啟動覆蓋全城的疫苗接種計劃，以助早日控制疫情。他說，全球對疫苗需求大，供應緊張，科興快速、順利地運來港，非常及時和切合本港需求，感謝中央支持及科興積極配合，希望市民盡快接種及安心出行。

不過聶德權可能忘記，政府最先預告科興可於今年1月抵港，但科興一直擠牙膏式公佈第三期臨床研究數據，而且數據至今未在醫學期刊刊登，要政府豁免科興登期刊，並直接提交其向世衞提交的資料，專家委員會一周內兩次開會，才能趕及今日運抵本港。

隨着國產疫苗今日到港，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞被問到會否要求員工接種時表示，員工接種屬自願性質，但醫管局會鼓勵員工接種及安排地點進行疫苗接種。

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