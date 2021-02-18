葵涌消防局爆發武漢肺炎疫情，日前已有2名消防員及1名密切接觸者確診，同時亦有其他消防員及其家人初步確診，衞生防護中心宣佈將該局納入強檢名單。消防處回覆《蘋果》時證實，周四（18日）再多2名消防員證實確診，其中一人駐守葵涌消防局，與早前確診的2人同隊；另一人則駐守荔景消防局，但2月初曾到葵涌消防局「頂更」，連帶同局的140多名消防處人員被列為密切接觸者，需要接受檢疫。

昨晚新增2宗消防員確診個案，其中一人駐守荔景消防局，他於2月17日早上接受檢測，並於當晚初步確診，晚上被安排到亞博接受治療及進一步檢測，最終於2月18日證實確診。消防處指，他於2月4日曾到葵涌消防局當值，同日亦曾到荃灣消防局待命，並於2月7日、2月10日及2月13日在荔景消防局當值，至2月14日早上休班後未有再上班，其間沒有參與任何檢測中心或封區檢測工作。

消防處表示，已於2月17日晚上徹底消毒荔景消防局及消防車輛，而曾於2月3日至2月16日在該局工作的140多名消防署人員，均列為密切接觸者，需要接受檢疫。

據悉，被列為密切接觸者的140多人，當中包括新界南高級區長及區長，亦有人擔任荔景打擊非法燃油轉注專隊，以及防火執法轉隊人員。

葵涌消防局染疫隊員曾到亞博、竹篙灣擔任快速應變隊

至於日前出現兩宗相關確診個案的葵涌消防局，昨晚再多一名與他們同隊的消防員確診。他於2月16日早上接受檢測後，當晚初步確診武漢肺炎，翌日被安排到亞博接受治療及檢測，至2月18日證實確診。消防處指，他曾於2月6日及2月9日在葵涌消防局當值，2月9日曾到荔景消防局待命，至2月10日早上休班後便未有再上班。此外，他曾於2月2日早上9時至晚上9時30分，在亞博擔任快速應變隊隊員；2月7日晚上9時至翌日上午9時，曾於竹篙灣檢疫中心擔任快速應變隊隊員，兩次工作均有身穿全套保護衣。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！