全長92頁的香港電台管治及管理檢討報告今早出爐，報告炮轟港台投訴機制欠缺透明度，編輯人員問責意識薄弱。然而主理檢討報告的小組成員名單，至今仍然成謎。商經局常秘梁卓文今在記者會上被追問成員名單時仍「封口」避答。會上強調港台應問責的局長邱騰華，則未有正面回應自己應否問責下台。

報告公開但小組成員仍不開名 梁卓文避答

商經局去年5月28日宣佈成立專責小組檢討港台，至7月才公佈小組由林鄭愛將丁葉燕薇掌舵，惟今日記者會未見丁葉現身。局方公佈的成員名單，只交代有港台助理廣播處長張健華，以及來自行政主任、庫務會計師和管理參議主任等職系的現職公務員等人，從無公佈過全部成員的姓名。

強調港台要提高透明度的商經局常秘梁卓文今再被問到小組成員名單時僅重申，小組主管是D6政務官，其中一名助理廣播處處長，是港台節目出身、具豐富廣播經驗，其他成員則包括行政主任、具管理和採購經驗人士等。記者會尾聲時再被追問會否公開成員名單，梁充耳不聞轉身離開。長達92頁的報告同樣對小組成員名字隻字不提。

商經局局長邱騰華在記者會上指，港台在《節目人員製作守則》寫明，港台人員在奉行編輯自主時須履行編輯責任，港台所享有的自主自由是受《約章》等限制，港台除總編輯外，各級人員也應承擔編輯責任。被問到作為負責監察港台的商經局是否失職、商經局局長是否也要問責下台，邱騰華卻未有正面回應，只說局方對港台有政策及行政管理上的責任，故看到近期審計報告及通訊局裁定違規的個案，局方有責任進行全面檢視港台的工作和跟進報告。

「太上皇」林大輝扮慘：港台無主動徵求意見 顧委會被削弱

一直被揶揄為「太上皇」的港台顧委會，主席林大輝也有份出席記者會大打「慘情牌」，指認同報告所講，港台沒有向顧委會報告所收到和直接處理的投訴個案，在欠缺港台有質素的投訴報告及分析的情況下，顧委會角色一直「被削弱」；他指，自上任半年以來多次與港台開會討論如何改善服務，但聲稱過去一直要求港台提供投訴數字、成立或不成立的個案、處理投訴的過程等，「但根本係搵唔到資料出嚟，亦都冇好正式嘅報告或渠道話畀我聽」。

《約章》無要求「主動」徵求意見 上任主席曾稱「合作無間」

林又說，雖然未看完近100頁的報告，但已十分認同報告，指發現港台的不少缺陷，尤其是港台「一直無按《約章》規定，就編輯方針同節目質素同標準，主動向顧問委員會徵求意見」。惟翻查《約章》，並沒有要求廣播處長要「主動」就編輯方針及節目質素和標準徵求顧委會意見。

被問到上任顧委會主席陳建強曾稱與梁家榮「合作無間」，為何林上任後角色突然「被削弱」，林稱不評論過去顧委會的工作，只說不少資深的顧委會成員均認為與港台的合作仍有待增加，故期望新處長可加強雙方合作。他在追問下承認，顧委會收到會議內容及日期都欠缺透明度的批評，未來會與新處長商討這問題。

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