理大生被指在行人天橋上用雷射筆照向橋下駕駛警車的警員眼睛，早前被裁定襲警及在公眾地方管有攻擊性武器兩罪罪成。裁判官陳炳宙今判刑時斥責男生行為惡毒，被定罪後仍向懲教人員聲稱雷射筆用於觀星，實是砌詞狡辯。對於被告師長撰信盛讚被告良善上進，陳官反指希望師長反思為何大好青年會干犯如此罪行，並質問香港教育是否出現問題，最終判被告進入更生中心，指要糾正被告的不正確思想。

被告男生吳志軒（18歲）被裁定於去年1月19日在大埔公路元洲仔段的行人天橋襲擊高級警員47958張慶賢，並管有一個雷射光束裝置。

裁判官陳炳宙早前為被告索取勞教及更生中心報告，辯方今亦呈上被告的父母、長輩及師長所撰求情信。被告向懲教職員稱當時用雷射筆觀星，父母則相信被告只是一時意外犯案。由於被告體能欠佳，報告建議被告進入更生中心，不推薦入勞教中心。

陳官今判刑時表示，被告以雷射筆作為攻擊性武器，蓄意射向正在駕駛警車的警員面部及眼睛，被捕後接受警誡下表示知錯及以後不會再犯。

官：被告不考慮別人感受 法庭亦不用考慮被告感受

對於辯方求情時稱，被告父母分別是公務員及家庭主婦，兩人的求情信稱被告因本案而出現焦慮，陳官認為被告就自己所犯的案件感到焦慮及壓力，實屬咎由自取。陳官又指，被告不認罪，令受害人須出庭作證；被告不考慮別人感受，故他看不到法庭有需要考慮被告感受。

陳官強調，襲警是嚴重罪行，警員得不到適當保護及尊重，便不能吸引優秀人才加入或留在警隊，最終受害的是整個社會。

陳官指被告用雷射筆針對警員最易受傷的部位，行為十分惡毒。若被告並非年輕，他直言會判處不少於4個月的監禁。而被告被定罪後仍向懲教人員聲稱雷射筆用於觀星，實是砌詞狡辯。

指被告仇視警員 知識越豐富對警員越危險

至於辯方指被告的勞教及更生中心報告內容正面，陳官認為辯方陳詞避重就輕，忽略被告毫無悔意。假若被告後悔，理應認罪，如大丈夫般承擔責任。而被告雙親及長輩至今仍指被告是不小心及意外犯案，是自欺欺人，直言他們至今仍為被告開脫，難怪被告毫無悔意。

被告師長稱被告良善上進，陳官則希望師長反思為何大好青年會干犯如此罪行，並反問香港教育是否出現問題。

陳官再指，被告與警員素未謀面，如此犯案反映被告仇視警員；若被告知識越豐富，對警員越危險，且被告父母至今仍袒護被告，故在被告繼續學業前，必須先糾正被告的不正確思想。陳官認為判被告進入更生中心，既可懲罰被告，亦可適當教導被告，讓被告學懂正確的做人處事態度。

裁判官陳炳宙上月底裁決指，雖然受襲警員的證供前後不一致，且有誇大傷勢之嫌，但被告在警誡下承認曾用雷射筆照射警員，其行為必然是蓄意。另外，雖然涉案雷射筆的射程不足以傷人，但這只反映被告愚蠢，使用了不適合的工具、在不適合的距離傷害警察，不影響襲警意圖，最終裁定襲警及管有雷射筆兩罪成立，還柙至今日判刑。

【案件編號：FLCC314/20】

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