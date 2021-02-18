新年假期除了上網拜年之外，你還有甚麼節目呢？原來很多郊遊路線在市區，真是非常方便，就像由海洋公園去淺水灣的那條路徑就是。坐地鐵到海洋公園下車，往壽山村那邊的出口出，當中大部份都是石屎路面，非常易行，即使小朋友和老人家也不感吃力，全程約一個半小時左右，沿途除了可以看到壽山村、深水灣和淺水灣一帶的超級豪宅外，望向右手邊，還可以看到一望無際的海景，有老人家正在海邊背泳，悠然自得，太陽把海面照得泛起一片片粼光，令人會重新再回想快樂生活的定義。很多病人都曾經問過大夫如何培養嗜好，以及如何不用花那麼多錢又可以享受生活呢？「快樂大夫」專欄的讀者們有福了，行山、郊遊和做運動俱為良好的嗜好，而且亦不用花錢。（well， 可能要買一對較好的運動鞋或行山鞋吧，但豐儉由人喔。）

由香島道經過深水灣海旁之後望向左手邊會看到香港高爾夫球俱樂部，望向綠油油的高爾夫球場，那是真正的心曠神怡的感覺。循着海邊的小徑一路往前走，不時都會遇到不同國籍的人在跑步，大夫留意到，講法語的人也不少，有一點好像去了巴黎的感覺，你也應該一起來看看感覺一下。很多時候除了看見海鷗之外，有可能也能看到獨木舟，往返對岸熨波洲的海灘。

一路一路走，直到淺水灣再向前走一段路，就到達應當被列入但暫時未被被列入聯合國文化遺產的天后古廟！附近有三大景點，第一是長命橋，按橋上指示所說只需要在橋上走一次就會長命三天（會唔會搞錯應該係三年呢）。不過如果真係三日，咁跑來跑去做多啲運動，都應該會延年益壽嘅。

第二個景點就是萬壽亭，亭內你就會找到第三個景點即是乾隆皇帝的玉璽遺蹟。

萬水千山，其實可能只是近在咫尺，尋尋覓覓攀山涉水，像「快樂生活」一樣，原來只在身邊四周！

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林煒 精神科專科醫生