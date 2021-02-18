【本報訊】首批要宣誓效忠的公務員最遲昨日要交回聲明，上月解散的新公務員工會主席顏武周（圖）證實已辭去勞工處助理勞工事務主任一職，年三十是最後一日上班。他承認離職與簽署效忠聲明有關，認為在原先崗位可做的已相當有限，無必要繼續自欺欺人地留在政府。他寄語港人只要意志堅定，無論面對怎樣的困境，外界影響總是有限。

顏武周昨向本報確認已離職，其後在新公務員工會facebook專頁發聲明，寫下逾1,300字交代離職原因及解散工會的最後安排。他承認簽署效忠聲明是其中一個辭職原因，原有崗位發揮空間有限，無必要自欺欺人地留在政府。

拒簽效忠聲明

他透露不少人為他辭職感可惜，但他認為失去的只是一份工作，卻有無法比擬的歷練，更為重要是「有真實地面對自己，在抉擇面前堅定選擇應該做的事情，這是沒有其他東西可以取代」。他指工會解散工作接近尾聲，已把文件交予職工會登記局，等待銀行發出戶口已取消的證明書，將會銷毀所有會員資料等紀錄，剩餘資金贈予指定慈善機構。

他理解不少同路人對工會解散感可惜，意味抗爭手法無效，但他認為正因抗爭手法有效才迫使當局冒着衝擊香港國際金融中心地位的風險，訂立港版國安法應對，籲港人不要妄自菲薄。

本報向公務員事務局查詢已簽妥並交回聲明，以及因不願宣誓而離職的公務員數字，惟當局未有提供，僅重申拒絕簽署聲明的公務員會令人質疑是否適合留在政府，會按情況考慮終止聘用。