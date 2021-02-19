律政司連連就抗爭案件向上訴庭申請覆核判刑，成功令原本獲判感化或社會服務令的被告改判入禁閉式院所，判決亦對下級法院有約束力。上訴庭法官彭偉昌今主動檢視兩宗律政司提出的判刑覆核案件進度，召來被告及法援署代表，要求了解為何遲遲未完成法援審批程序。彭官對兩案覆核進度表現着緊，明言此類案件應盡早處理，更在被告未找到律師前，便將案件排期，甚至預告即使找到的律師需時預備案件再申請押後，法庭也不會批准長時間押後，「一個月我都未必輕易批」。

首案答辯人是網名「金正恩」的地盤工潘榕偉（38歲），涉於前年9月正值反送中示威浪潮期間，在fb發文提到「全民包圍新屋嶺」及「救出義士」等字句，去年受審後被裁定煽惑他人參與非法集結罪成，裁判官黃雅茵判罰160小時社會服務令。潘目前已獲安排完成8小時社會服務，今在未有律師代表下親自應訊陳詞。

被告稱因工作不在家 未能及時收取法律文件

上訴庭法官彭偉昌指，一般申請法援可於兩至四星期內知道是否獲批，而律政司早已於去年11月就本案提出覆核判刑申請，高院執達吏卻多次未能成功向潘派送文件。結果法庭尋求警方協助，警方今年1月致電潘才找到他。彭官質疑潘是否拖延處理，遲遲未申請法援。

潘則解釋指因任職散工，執達吏派送文件時他都不在家中，其間亦未有查看信箱。彭官質疑會否真的兩星期也不檢查信箱，潘回應稱「冇expect（預期）有呢啲（信件）」，又謂個人習慣僅在每月月初收取繳費單。彭官謂，潘拖延處理並無益處，「你咁嘅態度，點樣辦事呀？」由於潘早前遺失銀包證件及公屋繳租單據，尚未開始申請法援。

彭官表示，律政司在本案已經是逾時提出申請，法庭期望越快處理越好，明言已打算定於3月中旬至下旬作正式聆訊，更在潘未有法援及律師的情況下，正式排期在3月18日作覆核聆訊，並直接向潘批出法援。

彭官預告，基於案件不複雜，潘透過法援署找到代表大律師後，大狀雖然有權要求時間準備以及申請押後展開聆訊，但「講緊都係以禮拜計」、「一個月我相信我都未必sympathetic（同情）、未必會輕易咁批出」。

催促律政司趕快完成陳詞

另一案件的答辯人為周姓中學男生（17歲），他與另外5人涉於去年5月在沙田新城市廣場「和你Sing」並「賀」行政長官林鄭月娥生辰的活動中，破壞飲品店「喜茶」，早前承認刑事毀壞罪後，抗拒警員罪名獲撤控，主審裁判官溫紹明判處200小時社會服務令。因疫情關係，社署尚未安排合適工作讓他履行服務令。

周已於本周二（16日）即農曆新年假期後首天，向法援署提出申請。彭官庭上亦質疑他為何拖延一個月才申請法援，謂：「我唔係想逼迫你，但我想你知道個事態嘅嚴重。」彭官又謂考慮到公眾利益，同類所有律政司覆核判刑的案件都不宜拖延，「無論如何，我想（下月）18號聽到呢件案件。直頭夠時間做㗎，如果大家努力少少。」

彭官對本案聆訊日子的執着，也可見於他催促律政司趕快完成工作。由於喜茶案在下級法院牽涉不只一名被告的判刑，律政司一方表示，希望在本案加入相關資料，要求將提交書面陳詞的限期定於一個多星期後、即3月1日。彭官卻反問：「真係需要咁耐時間？」並揶揄謂按照他的評估，律政司的能力應不止於此。律政司一方最終同意提前至下周五呈交陳詞，並謂：「我哋會開幾晚通宵完成。」

裁判官就同案被告只索取禁閉院所報告

法援署代表庭上指，相信周的申請會在一星期內獲批。彭官將該案的覆核聆訊同樣定於3月18日審理，但由於「法援都一定會批咁滯」，故不就批出法援問題下命令。

律政司近年對多宗涉及抗爭活動的案件，均嫌裁判法院判處刑罰太輕，去年至今就多宗案件向上訴庭提出覆核刑期，上訴庭絕大多數照單全收，依照律政司建議將原獲判感化或社會服務令的年輕被告，改判入更生中心等禁閉式院所。曾有被告家屬旁聽後追罵檢控人員「賺陰騭錢」。

上訴庭的決定對裁判法院之後的量刑方向有約束力，處理喜茶案的裁判官溫紹明就案中其他被告判刑時亦曾明言，上訴庭多宗案例對喜茶案有約束力，為免給予被告假希望，只會索取禁閉院所的報告，放棄索閱感化官或社會服務令報告。

【案件編號：CAAR16/20、1/21】

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