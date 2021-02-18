「三叔公，你大袋細袋的，剛購物嗎？」

「沒錯，街口那間阿茂藥妝初八啟市兼新春大減價，我見機會難得，便大手入貨。」

「你定是買了很多口罩、消毒液之類的防疫用品。」

「口罩、消毒液已落伍，店員向我推介這款『益生海藻納米孢子精華素』，醫學實證能有效抑制流感、腸病毒、腺病毒、冠狀病毒等十多種常見病毒，更是人類和寵物皆宜，所以我多買幾盒與Bobby一起服用。」

「能有效抑制十多種病毒？屬實的話，便是人類醫學一大突破，但何解我從未聽聞或在醫院使用？」

「可是人家聲稱有醫學實證的。」

「三叔公，坊間不少補充劑或保健產品也會以『醫學實證』作招徠，但所指其實可以很廣泛。一般來說，醫用藥物的實證是來自臨床試驗（Clinical trials）的數據，而該等研究可分一至四期，每期也會在嚴謹監控下進行。第一期研究起用健康志願者作受試對象，目的是觀察有關藥物在人體的代謝狀態及可能引發的不良反應，只有符合安全標準才可遞進到第二期研究，後者會找來真正病人（或需要治療者）參與，以測試治療的初步效果及釐定適當的劑量。到了第三期大型研究，受試者可達數百至數萬人，用意是跟現有標準治療作比對以確認新療法的效益，及使用後不會弊多於利，故此國際間大都以第三期的結論作為認受。通過三期研究，代表治療的客觀評估已大致完成，製造商可申請藥物註冊及推出市面，但監測不會就此完結，因為藥物的臨床研究與實質應用始終有不少相異之處，第四期post-marketing surveillance（上市後監察）作用便是收集有關藥物在醫療系統中的長遠成效及安全數據。」

「明白，醫學界對藥物認證及審批有所執着，也是為了日後使用者的福祉，而絕非雞蛋裏挑骨頭，老夫一介外行人，還是遵循你的意見吧。BTW，我買的乜乜精華素也聲稱有實證，不知屬第幾期呢？」

「根據說明書引述的參考資料，這產品從未有人類或（正常）寵物的使用數據，其『實證』是來自試管及實驗室動物中進行俗稱『零期』的臨床前研究（Pre-clinical research）。三叔公，作為精明消費者，以後買或不買，應該心裏有數。」

麥煒和 腦神經科專科醫生