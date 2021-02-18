【本報訊】警隊早前獲政府准許長俸制人員申請延長退休至60歲，隨即引來其他紀律部隊不滿。紀律部隊評議會前日會見公務員事務局，席間局長聶德權承諾在不增加額外資源下，擴大延長退休計劃至其他紀律部隊。據了解，延遲退休方案已有基本盤，獲延遲退休後，不但可繼續升職加薪，退休長俸亦會繼續滾存。

消息指，各紀律部隊須按警隊推行的方案為基礎，各自制訂延遲退休方案。根據紀評內部通訊，延長服務年期為五年，即使已獲延長受僱120日，仍可申請，並可繼續升職、「跳point（自動增薪機制）」和居住宿舍；俗稱「大糧」的退休長俸會繼續滾存，至60歲退休時發放，但計算退休金的上限保持450個月。

工會促擴至其他公僕

現行政策下，紀律部隊所獲的退休長俸可享有額外年資，計算方法為年資乘以1.25%，但如延長退休五年，當局會逐年扣減0.25%附加年資，最終會失去全部額外年資。

消防處職工總會副主席聶元風指，對其他紀律部隊獲平等對待感高興，又指已在會上反映，希望可與警方同步推出方案，但聶德權未有承諾，僅表示會盡快處理。

香港文書職系公務員總會總幹事梁籌庭指出，紀律部隊人員須55歲退休，薪酬較文職高，認為計劃應同步擴大至其他公務員，「畀得紀律部隊就應該畀埋文職」。