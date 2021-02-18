【本報訊】教育局要求全港學校若要在農曆新年假後申請全體學生復課，必須安排全體教師定期檢測。幼兒教育工作者工會（下稱幼教工會）與本報發現，近百間幼稚園或幼兒園要求教師檢測，包括救世軍、保良局、東華三院和迦南幼稚園等辦學團體屬校。幼教工會批評教育局「拋個波畀學校」，大部份學校均沒諮詢教師意願，部份更被指「道德勒索」，將復課責任「層壓式」推給教師，「將教職員擺上枱」。

記者：鄧力行

據幼教工會收集的各幼稚園或幼兒園情況，至少91間幼稚園或幼兒園以不同方式要求員工檢測，當中多為大型辦學團體，其中救世軍佔28間、保良局24間、東華三院15間，以及迦南幼稚園13間。

「想唔想見小朋友先？」

本報取得東華三院方樹泉幼兒園上周發予家長的通告，校長胡瑛琪明言園方會「依照教育局指引」安排所有職員於農曆假期完成檢測，向教局申請暫定3月1日全面恢復半天面授課堂。幼教工會副主席黎嘉惠表示，據悉東華三院總部要求屬校校長「計好數」在14日前完成檢測。

幼教工會同時接獲不少教師聲稱被迫檢測的求助，黎嘉惠說有迦南幼稚園分校的教師透露，校方要求老師自行完成檢測，向學校提交報告。

任教救世軍某幼稚園的吳老師（化名）指，早前校長開會時直接派樣本樽，要求同事翌日交回。校長雖聲稱並非強制，但卻如情緒勒索，一再說老師的專業是要「照顧小朋友」，又問大家「想唔想見小朋友先？」等。有同事問不檢測會否被「交名」，校長苦笑說要聽「上頭有咩指示」。吳不認同教師要檢測，但害怕自己的決定會影響學生復課，感到如「焗住要做」。

仁濟醫院屬校的王老師（化名）亦向本報稱，仁濟教育部早前與校長開會後，校長便在教職員大會上派樽，要求全體教職員2月22日交回，又稱若有教師不交樽，便無法如期全校恢復面授課堂。

疫下營運難 怕陷退學潮

黎嘉惠質疑大部份學校沒有詢問教師意願便要求教師檢測，變相逼教師強檢。黎分析，幼稚園要向家長收學費，疫情下幼稚園面對退學潮，營運壓力巨大，大部份幼園希望可盡快復課。但黎強調，辦學團體應尊重教師意願，教局不應以教職員檢測作為復課前提，擺教職員「上枱」。

保良局回覆稱該局「積極鼓勵」各屬校教職員參與檢測，讓學生盡快回校。

東華三院亦稱院方鼓勵所屬教職員檢測，但各校並無強制員工參與，若學校未有完成全校員工檢測，會安排不超過三分一學生回校。

仁濟醫院董事局表示，轄下12間幼稚園及幼兒中心均「積極考慮」向教育局申請全面復課，惟稱院方作為辦學團體，並無強制教職員檢測，復課安排由各校校董會按校情決定。救世軍與迦南幼稚園至截稿前未回覆。

教育局發言人稱，若個別學校能安排全校教職員檢測，局方可考慮讓該校恢復半天面授課堂，重申是給學校多一個選擇而非強制要求，但稱「毫無疑問」教職員自願定期檢測，「一定可以進一步確保自己的健康及校園的安全」。