傳聞北京欲於下月兩會公佈整頓香港政制的方案，基本法委員會委員韓大元會前開腔指，選舉安全是維護國安的重要基礎，而香港的民主和選舉制度發展存在漏洞和缺陷，包括無法有效保證候選人符合愛國者標準，繼而主張「完善」香港的選舉制度。昨日才拒評相關問題的全國人大常委譚耀宗，今日就撰文指，香港需建立有效機制，貫徹愛國者治港理念。

據官媒新華社報道，韓大元日前接受專訪時指，在國際政治、國際秩序充滿不確定性的背景下，有必要從國安角度重新認識選舉制度的重要和關聯，並且以選舉安全作為國安核心因素予以考慮。

香港民主和選舉制度無法保證候選人愛國

韓又認為，隨着一國兩制實踐不斷推進，香港民主和選舉制度發展中存在漏洞和缺陷，聲稱若不及時完善，將無法確保愛國者治港。他提到的「漏洞和缺陷」，包括出現違反《基本法》初心和《基本法》確立的選舉制度原則的現象、無法有效保證候選人符合愛國者標準、國家意志與利益及香港社會的整體利益，無法有效體現在選舉制度的具體運行之中，及選舉的民意代表性仍不足等。

最後韓表明，完善香港選舉制度的最根本目的，是有利於完善一國兩制制度體系、保持香港長治久安、保障香港居民權利與自由的實現。

譚耀宗同稱港政制需改革 建立機制貫徹愛國者治港

而譚耀宗就以民建聯會務顧問身份向網媒《香港01》投稿，指前年區選後有部份當選者懷有其他政治圖謀，甚至與其他人着手準備在立法會選舉進一步竊取管治權，他反問這形勢下，香港選舉制度是否應有所調整以作應付。

譚強調愛國者治港除了是對參政者的基本要求外，也是對香港政治架構提出變革要求，並認為必須做相應變革，使選舉制度回歸成服務市民、服務社區的重要平台，以及良政善治的實施機制之一。

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