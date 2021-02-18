「呢度又叫紳士樓，因為有好多太平紳士起」，這條被鐵絲網包圍的小邨，昔日走廊盡是小孩嬉笑，屋頂經過的飛機震耳欲聾，商店小販一應俱全。那條回家必經的8層樓梯，由年輕力壯走到白髮蒼蒼，「而家上嚟都要停幾次」。回憶美好，時光殘酷，「我哋同住呢度都有返咁上下年紀，走咗一個又一個……」在大坑西邨住了逾半世紀的羅伯說，現時唯一的心願是可獲政府「一屋換一屋」，搬到有升降機的地方安度晚年。

「以前商場有間叫『華仁茶樓』，貪方便成日去飲茶。嗰度好大㗎，喺一樓度有好多舖頭，家下剩返一間理髮店」，談起邨內一事一物，八旬的羅伯伯熟悉不過。曾住石硤尾木屋區的羅伯，50年代大火後，搬到大坑西邨原址的徒置區居住，政府後來要興建大坑西邨，遂搬到東頭邨徒置大廈，至1965年大坑西邨落成，羅伯就選擇回來，成了首批入伙居民，「咁我哋係原居民，梗係返嚟呢度，一住就咁耐」。

為本港僅存「私人廉租屋邨」

當年港英政府為安置災民，以特惠地價批出土地予平民屋宇公司，興建大坑西邨，邨內的樓宇以「興強順利，康樂安泰」命名，為本港現存唯一「私人廉租屋邨」。昔日平民屋宇公司多名董事是太平紳士，羅伯笑說，這裏不但是「紳士樓」，當年更是「新私樓」，「附近大坑東邨當時係石硤尾7層大廈，比起嗰啲，我哋（大坑西邨）算好靚，好骨子」。

羅伯憶述，初搬入時是住最細的4人單位，一家五口「逼」在100多呎，但就有獨立廚廁，比起沒有廚廁的東頭邨徒置大廈，衞生和環境好得多。當年大坑西邨月租要百多元，較廉租屋足足貴一倍。後來仔女長大，羅伯一家就搬到邨內位於8樓、不足300呎的「大單位」，「瞓碌架床囉！逼都無辦法，嗰時有屋棲身已經好高興，要求仲咁高咩」。因單位在頂層，他還特意在天花鋪上木板隔熱。

那時沒有摩天公屋，從羅伯家裏的騎樓望出去，全是徙置大廈，還有「觸手可及」的飛機巨輪，「喺屋頂十零廿呎高飛過。習慣咗都唔覺嘈，飛機轟轟聲仲響過行雷，（飛機）一行過，電視機講咩我哋就聽唔到。當時前面無高樓，直程喺我哋面前飛過，好近，差唔多係遞高隻手就掂到咁滯，啲轆都伸晒出嚟！」

天上有大鳥，地下也有巨龍。羅伯對開的民泰樓，因地底興建地鐵而至80年代才落成，「真係好開心，嗰陣長沙灣工廠返工係搭巴士，有地鐵就搭地鐵喇，快啲」。大坑西邨周邊還有不少小販，「成個石硤尾好旺，條邨好熱鬧」。

「打開個鐵閘都唔使鎖門嘅，啲街坊坐入嚟傾偈，好似一家人咁，係好有親切感」，羅伯說，「嗰時因為細路哥多，（屋企）無地方轉，就放晒出去走廊走呀、玩呀，使乜人看門口？嗰時個個都生幾個」。

「住咗幾十年，點會唔相識？」後來啟德機場搬遷、孩子們長大搬走，這裏變成「老人邨」，「（屋外）無水錶嘅，即係無人住㗎啦」。更殘酷的是，熟稔的街坊要不是搬走，就是離開人世，「我哋同住呢度都有返咁上下年紀，走咗一個又一個。淨係舊年都有3個過咗身。識得嘅朋友，一年走一兩個……」

「好多人聽到你住8樓都驚，老朋友、親戚都少嚟探你 」，大坑西邨重建問題拉鋸多年，羅伯說很失望，認為只有政府才有能力安置邨民，盼可「一屋換一屋」度晚年，長者們起碼不用再吃力行樓梯上落。

「唔捨得……都係環境逼你，我哋行呢條樓梯，要停幾次先上到嚟，你點做啫？住咁耐唔捨都要㗎啦，梗有離別」。對於政府拍板交由市建局與平民屋宇合作重建，他說：「人生有幾多個十年？對上一次講重建都6年前，講句唔好聽嘅，最多都係等多6年，第二個6年我都唔知有無機會喺度⋯⋯·」

----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！