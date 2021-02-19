2016年立法會資訊科技界選舉被揭有人賄選及種票，以讓選民投票予建制派候選人楊全盛。的士司機從業員總會（的總）幹事李林昌、前區議員陳俊成及女兒牽涉其中，被控選舉舞弊。案件經審訊後，裁判官今裁定三人全部罪成，更指他們申報與其工作無關的專業團體，相信背後有其他組織，案情相當嚴重。三人保釋候判。

三名被告依次是李林昌（47歲）、前區議員兼的士司機陳俊成（60歲），以及醫管局助理陳曉彤（31歲），三人同面對一項串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人罪。控罪指他們於2016年4月27日至9月4日間，與其他身份不明的人串謀在2016年立法會換屆選舉中，無合理辯解而提供1,000元予陳俊成、陳曉彤、譚瑞卿、陳曉嵐及游恒延，作為他們在選舉中投票予某候選人的誘因。

陳氏父女另各被控一項在選舉中作出舞弊行為接受利益罪，控罪指他們於2016年5月21日在香港無合理辯解而接受1,000元，作為在2016年立法會選舉中投票給某候選人的誘因。

審訊時控方透露，涉案候選人是建制派的楊全盛。

裁判官黃雅茵今裁決指，首被告聲稱申請「電機暨電子工程師學會（Institute of Electrical and Electronics Engineers，“IEEE”）」的會員資格，是希望以優惠價格購入電子產品，又自稱不知申請「IEEE」的程序及資格。黃官認為首被告的說法荒謬至極，明顯有所隱瞞。

次被告向家人發送何君堯照片

至於曾是區議員的次被告，解釋以為首被告是收集義工資料，又稱以為申請成為「IEEE」會員資格，「的總」會代付費用，每人更會得到1,000元「津貼」，才將自己及家人資料交給首被告。次被告又稱因不滿民主派「拉布」等種種作為，故在投票日投票給有「建制IT紅人」之稱的楊全盛。

黃官認為次被告編造謊話，指次被告與家庭成員的WhatsApp語音對話中，顯示「早排填咗IEEE通告，錢已喺我手上」、「好好用手上嗰兩票」，又向家人發送楊全盛與何君堯的照片。第三被告曾問次被告「唔投會點」，次被告則答「對唔住我囉」。

黃官認為，次被告向第三被告施壓，又指次被告任職的士司機，卻加入與其工作無關的專業團體，風馬牛不相及地得到1,000元。黃官認為該筆錢既非福利，亦非鼓勵，實是三名被告成為「IEEE」會員、並在投票當日以功能組別資訊科技界選民身份投票給楊全盛的誘因。

黃官再指，首被告是次被告「阿頭」，首被告背後實牽涉其他組織。而三名被告交予選舉事務處的功能界別選民登記申請表，均報稱是IEEE會員，惟他們的申請表全部誤將工程師的英文Engineers串錯為Enginess，黃官認為這些錯誤不可能是碰巧發生，裁定三名被告串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人罪罪成，次被告及第三被告則另被裁定在選舉中作出舞弊行為接受利益罪成。

辯方望能索閱社會服務令報告，但黃官明言案情相當嚴重，不適宜索取服務令報告，僅索取三人的背景報告，惟准他們保釋至下月5日等候判刑。

【案件編號：ESCC2067/19】

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