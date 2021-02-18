教育局要求全港學校若要在農曆新年假後申請全校復課，須安排全體教師定期檢測。幼兒教育工作者工會（下稱幼教工會）與《蘋果》發現，至少近百間幼稚園或幼兒園要求教師檢測，包括救世軍、保良局、東華三院和迦南幼稚園等大型辦學團體屬校。幼教工會批評教育局「掉個波畀學校」，大部份學校均沒諮詢教師意願，部份更被指「道德勒索」，將復課責任「層壓式」推給教師，「將教職員擺上枱」，並非教局所謂的自願。

記者 鄧力行

幼教工會收集各幼稚園或幼兒園數據，發現至少91間幼稚園或幼兒園以不同方式要求員工參與檢測。當中包括大型辦學團體屬下全數幼稚園或幼兒園，救世軍佔28間、保良局24間、東華三院15間，以及迦南幼稚園13間。

幼師如遭情緒勒索 被問「想唔想見小朋友先？」

《蘋果》取得東華三院方樹泉幼兒園上周的家長通告，校長胡瑛琪在通告中明言園方會「依照教育局指引」，安排所有職員於農曆假期完成檢測，並向教局申請暫定3月1日全面恢復半天面授課堂。幼教工會副主席黎嘉惠表示，據悉東華三院總部要求屬校校長「計好數」在14日前完成檢測，各校長的做法有所不同，部份着同事自行在限期前提交檢測報告，部份則安排職工取樣本樽回校分發並要求同事將唾液樣本交回學校。

幼教工會亦接獲教師求助，指迦南幼稚園全線要求全校老師檢測。黎嘉惠說，有關老師透露，校方要求老師自行完成檢測，並向學校提交報告。

任教救世軍某幼稚園的吳老師（化名）則表示，早前校長開會時直接派樣本樽，要求同事翌日交樣本。校長雖聲稱並非強制，卻如情緒勒索，一再說老師的專業便是要「照顧小朋友」，問大家「想唔想見小朋友先？」等。

有同事問不檢測須否「交名」，校長則苦笑說要聽「上頭有咩指示」。吳老師坦言不認同教師要檢測，因「今日做完唔代表聽日無嘢」，只是「為做而做，完全無用」，但害怕自己的決定影響學生復課，感到很大壓力如「焗住要做」。

另外，於仁濟醫院屬校任教的王老師（化名）向《蘋果》稱，仁濟教育部早前與一眾校長開會後，校長便在教職員大會上派樽，要求全體教職員於2月22日將唾液樣本交回，又一再稱「學校無學生就唔係學校」等，若有教師不交樽便無法如期全校恢復面授課堂。

幼教工會：學校變相將復課責任推給老師及逼教師檢測

幼教工會副主席黎嘉惠質疑，大部份學校都沒詢問教師意願，就直接通知要檢測，並非教局所謂的自願，變相將復課與否的責任推給老師及逼教師檢測，不少同工敢怒不敢言。黎分析，幼稚園要向家長收學費，疫情下幼稚園面對退學潮，營運壓力巨大，故不少都十分希望盡快復課。

但黎強調，辦學團體應尊重教師意願，讓其選擇檢測與否；雖然復課安排應以師生健康為先，但教局不應以教職員檢測作為復課前提，校內也不只有教職員，也可能有家長或學生「中招」，而且教師「今日驗咗唔代表聽日唔會中」，即使定期檢測也未必有助防疫；若政府認為疫情未穩定，不應將教職員「擺上檯」。

保良局覆稱，該局一直「積極鼓勵」並「繼續呼籲」各屬校教職員參與病毒檢測，讓學生盡快重投校園，參與面授課堂。

東華三院稱，院方與轄下所有幼兒園校長商討，呼籲鼓勵所屬教職員檢測，但各校並無強制員工參與，若未有完成全校員工檢測並獲陰性結果，會安排不超過三分一學生回校。

仁濟醫院董事局表示，轄下12間幼稚園／幼兒中心均「積極考慮」向教育局申請全面復課，惟稱院方作為辦學團體並沒強制屬校教職員檢測，復課安排由各校校董會按校情決定。

救世軍與迦南幼稚園至截稿前未有回覆。

教育局發言人稱，若個別學校能安排全校教職員檢測，局方可考慮讓其全校恢復半天面授課堂，重申是給學校多一個選擇而非強制要求。局方聲稱尊重教職員選擇，但又稱「毫無疑問」教職員自願定期檢測「一定可以進一步確保自己的健康及校園的安全」。

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