民主黨元老李柱銘及壹傳媒創辦人黎智英等九名泛民人士被控以「流水式集會」為藉口，組織和參與前年8.18港島遊行，被控組織和參與未經批准集結，案件今在西九龍裁判法院續審。黎智英昨就國安法案件申請保釋失敗，今繼續被押解到法院應訊。開庭前和休庭間，黎的女兒抱着一名幼童到被告欄前，與黎智英隔着玻璃短聚。此情此景，近日神情頗憔悴的黎智英亦不禁面露笑容。

控方繼續播放新聞片段，顯示前年8月18日涉案遊行情況，包括被告等人組成的隊頭行到中環時，區諾軒帶領叫口號，其他人和應。片中聽到「五大訴求，缺一不可」、「香港人加油」、「我有權遊行，毋須警方批准」、「撤惡法、查警暴、撤檢控、撤定性、真普選」等口號。

隊伍抵達遮打道行人專用區後，李卓人發言宣佈抵達終點，遊行到此完結。李感謝眾人支持，並謂「歡迎大家行返入維園嘅」，引來笑聲。李卓人又謂大家可以「自由行」，「可以喺旁邊個地鐵站散去，畀後邊嘅人上嚟」，並解釋「流水式」形式，可以從維園到中環不斷往返，「大家無限loop係冇所謂嘅」。

李卓人又說：「大家睇到樣嘢，今日遊行係和平嘅，因為點解呢？因為一個警察都冇！」他重申香港人有權遊行，隊伍亦差不多跟從了遊行路線，「警方話唔畀我哋遊行，但我哋咪遊行咗囉」，並說警方不批准反而更好，「沿途冇一個警案喺度，係更加和平嘅」。片段又顯示，被告在終審法院旁邊放下大型橫額，李卓人感謝大家參加民陣遊行。

本案被告包括不認罪的黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、李柱銘，以及認罪的梁耀忠與區諾軒。

【案件編號：DCCC536/20】

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