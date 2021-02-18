【本報訊】前年曾訪港見證民主派光復區議會的斯洛伐克籍歐洲議會議員萊克斯曼（Miriam Lexmann），一直支持歐盟成員國為港人提供救生艇計劃。萊克斯曼回覆本報指，港人必要時能到民主國家「避難」十分重要，認為全球有共同責任與港人一起爭取自由，「一個香港人受到壓迫，即是我們全部都受壓迫」，指民主世界應找方法支持港人，否則他們的民主亦會處於危險中。

萊克斯曼月初曾發表題為〈歐洲必須支持香港（Europe must stand with Hong Kong）〉的文章。她接受本報電郵訪問時指，中共及港府持續打壓香港的自治及民主，港人必要時能於民主國家避難十分重要，故歐洲議會早已通過為港人設立救生艇計劃的決議，歐盟成員國去年7月亦同意設立救生艇計劃，認為成員應盡快履行承諾。

「中共大話權力難勝真相」

中國與歐盟去年12月30日簽署《全面投資協定》，萊克斯曼強調，歐洲議會已表明執行上述協定時會考慮人權問題，「我們不能無視中共在新疆嚴重違反人權，以及令香港情況持續變壞，否則我們將要就中共的侵害行為共同負上道德責任。」

不少港人在國安法下感到絕望，萊克斯曼以自身經歷鼓勵港人，她生於受共產黨極權打壓長達40年的斯洛伐克，89年始獲自由，而該國民主路是由很多不惜犧牲生命及自由的人民換來，寄語港人中共現時或擁有權力，「但建基於大話和打壓的權力，永遠不能勝過真相」。