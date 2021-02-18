本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港第四波疫情稍見緩和，昨日錄得8宗確診個案，全屬本地感染，其中5宗與早前個案有關，有2人是曾經到葵涌消防局上班的消防員。3宗源頭不明個案中，其中一人54歲圓玄護養院暨長者日間護理中心 （順利邨）職員（第10820號個案），居於秀茂坪秀茂坪邨秀程樓，2月12日開始發燒、喉嚨痛和頭痛，16日到社區檢測中心接受檢測。她最後上班日期為2月15日。

另外兩人包括一名居於大埔88廣場的49歲家庭主婦（第10816號個案），她於2月11日開始喉嚨痛和咳嗽，16日到那打素醫院求醫，曾光顧附近餐廳。另一個案是一名居於深水埗崇德樓的43歲家庭主婦（第10817號個案），她於2月14日開始發燒，16日到廣華醫院求診。

衞生署及醫管局昨日再次不設430疫情記者會，是繼2月16日後再不設記招，亦是第四波疫情第二次。

另外，昨日有5棟大廈納入強制檢測名單：

出現源頭不明個案

●大埔寶鄉街88號88廣場

●深水埗大南街315至319崇德樓

●秀茂坪秀茂坪邨秀程樓

出現相關個案

●沙田小瀝源路63號綠怡雅苑第1座

●元朗日新街5號日新大廈

公共屋邨康體設施19日起重開 須掃「安心出行」

隨着政府年初七（18日）起放寬防疫措施，房委會宣佈，19日起將重開更多轄下公共屋邨內的康體設施，包括足球埸、籃球場、排球場及棋枱，而社區／多用途會堂及多用途活動室22日開始接受團體申請使用。惟市民使用房委會康樂設施前，須先掃描「安心出行」二維碼，使用時亦須佩戴口罩，要遵守2人限聚令等。至於房委會轄下的兒童遊樂設施將繼續關閉，直至另行通知。

普通科門診延長交樽時間

食肆、健身室及美容院等場所於年初七（18日）重開，所有員工均須於14天內檢測，多個檢測站均大排長龍，食物及衞生局副局長徐德義指，相關人士可選擇於復業的前7天或後7天檢測，不需心急「一窩蜂」前往檢測點。

醫管局指，為方便市民交還病毒樣本樽，9間普通科門診將會由2月15日起延長收樽時間，會由上午9時至下午1時，及下午2至3時開放。

各區增流動採樣站 免費強檢重開場所職員

因應年初七（18日）起，重開的指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府決定免費讓他們到19間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

供所有市民

●黃竹坑體育館（至2月21日）

●黃大仙睦鄰街遊樂場（至2月26日）

●佐敦佐治五世紀念公園（2月19至21日）

●旺角麥花臣遊樂場（至2月28日）

●荃灣沙嘴道遊樂場（至2月21日）

●東涌北公園七人硬地足球場（至2月25日）

只供 重開場所之強檢職員

●堅彌地城遊樂場（2月18至22日）

●中環愛丁堡廣場（2月18至22日）

●灣仔修頓遊樂場（2月17至19日）

●觀塘翠屏道遊樂場（2月18至21日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至2月21日）

●長沙灣社區中心2樓（2月17至21日）

●佐敦佐治五世紀念公園（2月18日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至2月21日）

●尖沙嘴加連威老道100號（2月18日）

●尖沙嘴文化中心空地（2月18至23日）

●葵涌石籬社區會堂（2月18至21日）

●青衣長發社區中心（2月18至21日）

●屯門湖山路社區會堂（2月19至21日）

●元朗安興遊樂場（2月17至21日）

●天水圍天瑞體育館（2月18至21日）

●沙田村南道（2月18日）

●大埔社區中心籃球場（2月17至26日）

只供 該區須強檢居民及職員

●鰂魚涌社區會堂停車場（2月18至19日）

●牛頭角彩頤居地下禮堂（2月17至18日）

●觀塘翠屏道遊樂場（2月18至21日）

●鑽石山鳳德社區中心（2月17至18日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至2月21日）

●尖沙嘴加連威老道100號（2月18日）

●屯門富泰邨美泰樓（2月18至19日）

●元朗安興遊樂場（2月17至21日）

●天水圍天頌苑頌畫閣籃球場（至2月17日）

●沙田乙明邨籃球場（2月18至19日）

●將軍澳和明苑和暢閣空地（2月18日）

2.21至3.2值勤院舍工須於20日前再檢測

政府已就第七輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測發出「經修訂的強制檢測公告」，規定安老院、殘疾人士院舍、護養院及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用，並於2月21日至3月2日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約，在該期間提供服務的人士，包括全職、兼職及替假員工，須於20日前接受核酸檢測。

有關檢測可經社區檢測中心；透過院舍經營者或營辦人自行安排由醫護人員或受訓人員採集樣本，並於認可化驗所檢測；或自費於認可化驗所檢測。

食物及衞生局亦公佈，會繼續為全港所有外籍家庭傭工（外傭）及建造業工地人員提供一次免費自願檢測服務，並將安排擴展至保安及護衞業人員。合資格人士可由即日起於網上預約檢測。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，以及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期原定由2月20日至4月20日，為期2個月。其中觀塘區的愛得甫酒店和南區的奧華時尚精品酒店.南岸，已於1月30日起提早運作。這些酒店除了供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇酒店作檢疫。

本港疫情

●確診（截至2月18日18:33）

10,820宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

195宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多28人出院（第9267、7832、9525、9969、10196、10244、10253、10330、10489、10494、10524、10562、10573、10577、10605、10641、10647、10654、10665、10676、10682、10683、10688、10725、10740、10760、10794、10806號個案），

共10,298出院（包括確診及疑似患者）

●住院個案

287名確診者仍留醫；

18人危殆（第1989、3496、6125、6547、6607、6794、8018、8078、9049、9135、9612、9907、9953、10358、10367、10379、10585、10611號個案），

14人嚴重（第6386、7076、7468、8221、9055、9550、9733、9793、9867、9998、10023、10083、10431、10708號個案），

其餘255人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●港九小輪中環 - 坪洲 ／ 1月7至8日 ／ 第9277、9342號個案

●港九小輪中環 - 榕樹灣 ／ 1月5至9日 ／ 第9267、9276、9277號個案

●的士KT1281（日間） ／ 1月10日 ／ 第9396號個案

●的士UD5137／1月9至10日、12至13日 ／ 第9438號個案

●的士WB1696 ／ 1月15日 ／ 第9481號個案

●九巴61M ／ 1月13日 ／ 第9567號個案

●的士VE8670 ／ 1月4至8日、11至15日 ／ 第9583號個案

●的士EL2028 ／ 1月17日 ／ 第9814號個案

●的士VE5007 ／ 1月22至24及26日 ／ 第10318號個案

●九巴68X ／ 2月6及9日 ／ 第10711號個案

兩岸疫情 （截至2月18日10:30）

兩岸最新疫情：大陸國家衞健委公佈，周三（17日）新增11宗確診個案，全部為境外輸入個案，分別是上海4宗、廣東3宗、四川2宗、黑龍江1宗、湖北1宗。大陸累計確診89,806宗，4,636人死亡。台灣累計確診938宗，死亡9宗。

外國疫情（截至2月18日10:00）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.09億，全球死亡人數超過242萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,782萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過4萬。印度確診人數超過1,093萬，死亡人數超過17.5萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破997萬，死亡人數超過24.2萬。英國、俄羅斯確診突破400萬，法國、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等9國確診宗數均超越100萬大關。

●墨西哥國防部長桑多瓦爾（Luis Cresencio Sandoval）周三表示確診武漢肺炎，正在接受治療，同時在家工作。

根據墨西哥衞生部通報，墨西哥官方統計的累計確診人數超過200萬，其中逾175,000人病故。

●德國衞生部長斯潘（Jens Spahn）周三警告，英國變種毒株B117在德國迅速傳播，相關病例佔22%，而不足兩周之前僅為6%。他說，須有心理準備該毒株快將成為主流。

另外，德國下薩克森州奧斯納貝克（Osnabrueck）一間雪糕廠爆疫，約1,000人須隔離。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 27,820,237 (490,160)

印度 10,937,320 (155,913)

巴⻄ 9,978,747 (242,090)

英國 4,083,055 (119,159)

俄羅斯 4,066,164 (80,118)

法國 3,573,492 (83,271)

⻄班牙 3,107,172 (66,316)

意⼤利 2,751,657 (94,540)

⼟⽿其 2,609,359 (27,738)

德國 2,362,364 (66,427)

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