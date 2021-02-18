55名民主派被指參與或組織立法會「35+」初選、涉違「港版國安法」中顛覆政權罪被捕，震驚中外，各人早前獲續保至4月初再報到。《蘋果》綜合多名被捕者描述，披露拘捕、搜證以及盤問三方面不為人知的小節，亦從中揭示過往港警有目的式的刑事偵緝，已成凸顯國安震懾力行先，正如被捕者林卓廷形容，港警在此涉及國安案明顯「有殺錯無放過」。

記者 陳嘉裕

拘捕：長期監視與跟蹤 從未公佈住處也被搜

要將53名初選參選人及組織者（未計在囚的黃之鋒及譚得志）清一色在1月6日清晨約6時「一網成擒」，警方曾透露用上逾千警員；但逾千都是當日所計，事前的跟蹤工夫、定點確認沒有人能逃過被捕，涉及的人力物力，警方未有披露。

港島區初選參選人梁晃維憶述當日清晨6時15分在女友家中被門鐘叫醒，約5名警員在門外展示搜查令，搜查令寫有的是其女友住址，而該住址從未向外公佈、從未在政府登記，銀行及電話賬單亦非使用有關地址，估計警方要通過長期跟蹤甚至跟上樓才能確認相關居所：「唔難想像國安處係佈下天羅地網，（長久跟蹤、截聽）監視佢哋眼中有威脅嘅人。」

參選新界東初選的劉頴匡同樣在女友家中被捕。劉形容自己常在個人住所及女朋友家「兩邊走」，沒有特定「過夜」安排，直指警方除跟蹤外，無可能知道其行蹤。同樣在非申報寓所被捕的尚有暫住在酒店的衞生服務界參選人劉凱文，有區議員則在辦事處被捕，可見跟蹤工作如何「滴水不漏」。

搜屋：即場撥號搵手機 利是錢亦問「邊度嚟？」

搜證是刑事偵緝的關鍵行動。多名被捕者均形容，警員入屋後搜查身處住所的仔細度，超乎想像，有曾以其他罪名被捕的人士指，比起以往警方先有充份證據再上門搜查，今次行動如同「大包圍」，試圖在搜查過程中找到所謂的有力「證據」。

曾經多次被上門拘捕的民主黨尹兆堅稱，當日他留意到警員帶同爆門工具拘捕，搜查相對仔細：「連放底衫褲嘅櫃桶都開嚟睇，拎晒出嚟，再放返入去；你知就嚟過年，總會唱定錢，利是封盒全部拆出嚟，再問你啲錢邊度嚟？」尹續說，警員也檢查其從政多年的選舉單張，發現一份香港民意研究所的「香港人身份研究」時一度如獲至寶，後來發現無關就沒有收走。

參與新界東初選的鄒家成憶述警員入屋後搜查其睡房長達約一小時，不但逐份翻看其大學時修讀護理的講義，也檢閱有關12港人「送中」事件的筆記，鄒更透露警方預先準備屬於他的兩個電話號碼，未等鄒交出電話，已致電並透過來電聲響找出電話位置，如同有「搜索」清單：「佢係好想搜到我兩部電話，同埋我部電腦同passport。」

而今次搜查行動似乎以電子裝置為目標，鄒家成最終被收走3部電話、電腦及iPad。《華盛頓郵報》曾報道，港警開始將被捕者的電子設備運往中國，指中國有更先進技術提取當中資料，警方當時回覆時未有正面回應曾否將被捕者的裝置「送中」。

問話：警不知何謂「初選」未齊證據搶先拘捕

53名被捕者之後被押到不同警署進行問話。綜合各方說法，被羈押的40多個小時內，被捕者各自進行至少2次的錄影口供，被關押翌日則被安排觀看3條初選片段，分別是戴耀廷和區諾軒主持的一場記者會、初選當日記者會片段及公佈結果的記者會片段，每段超過一小時，相信所有被捕人「一式一樣」。

尹兆堅觀察到警方「臨時臨急，裙拉褲甩咁加（片）」，透露當時有警員曾稱「剛剛」才收到上述相關片段，質疑「證據未齊都照捉，有咩咁急呢」？同樣因初選被捕的民主黨黃碧雲曾透露首次錄影口供時，警方預備的提問多達近百條，包括問及何謂「初選」、「如何為之輸贏」，可見調查草率，亦反映根本警方未掌握事件就行動。

衞生服務界參選人劉凱文亦曾透露，警方其間曾問他其界別的參選資格，他諷指：「上網都睇到喇，做咩問我呢？」質疑警方的拘捕行動「完全無做功課」。

分析：港警改偵緝方式 用國安思維執法

綜合被捕者上述細節，時事評論員劉銳紹分析，港警過往以「刑事偵緝」方式查案，按所得的證據、推論疑犯動機等而進行拘捕；《國安法》下似乎有查案新常態，就是以想像性的推測，「不問目標，只問眼前懷疑」、「只要係國安、保護官方就可以做」，揭示港警開始用國安思維執法。

劉認為，警方暫未大規模以《國安法》拘捕異見者，但有關苗頭值得注意，社會要警惕警方會否以《國安法》「創造既定事實」，亦要防止警方在國安以外案件都以相關思維執法，將刑事案件加入國安及政治考慮，「表面上刑事，但安插咗政治元素放喺案件，搞唔清狀況」。

另一被捕人、民主黨林卓廷認為警方在涉及《國安法》的案件中「有殺錯無放過」，「睇吓撩唔撩到多啲嘢」，打壓之餘亦要擺出政治姿態，顯示震懾力。

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