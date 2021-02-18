【本報訊】人大常委會去年通過中國《國旗法》及《國徽法》修正案，港府也將修訂《國旗及國徽條例》，修例建議包括學校須每日升旗及每周舉行一次升旗儀式，多名建制派議員昨於立法會政制事務委員會要求將大學納入升掛國旗的規管範圍，教育局副局長蔡若蓮稱《國旗法》範圍是否適用專上及國際學校仍有待釐清，政制局局長曾國衞認同大學非法外之地。

倡加重侮辱國旗刑罰

經民聯張華峰則要求政府將侮辱國旗的罰則定得比中國更重，曾國衞稱政府建議的罰則，即一經定罪可罰10萬元及三年監禁「都唔係特別輕㗎嘞」。對於新民黨葉劉淑儀問及若有人將中國國旗當成衣着，會否被視為違反《國旗法》？曾國衞未正面回應，只稱不能逐一評論每個情景是否犯法，稱巿民只要非公開故意侮辱國旗，就不用擔心誤墮法網。

另外，多名建制派昨亦要求平機會交代如何處理內地人遭港人歧視的問題，平機會主席朱敏健回應指，該會建議透過修改法例處理內地人遭歧視的報告已進入最後草擬階段，再召開一次內部會議後即提交政制局考慮，透露會建議擴大平機會權力，令該會能在無「受屈人」下仍能有效調查及處理歧視內地人的問題。至於關於警隊被歧視的問題，朱稱有其他渠道可處理：「如果要研究，我相信（完成）時間相當不確定，因為係相當新嘅議題。」