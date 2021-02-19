政府昨起實施要求做晚市堂食的食肆要求食客掃描「安心出行」應用程式的二維碼，或登記顧客的姓名、電話、到訪日期及時間才可進內，但對於「只購買外賣的顧客」是否亦需掃碼，政府發言人與食衞局局長陳肇始口徑不一，食環署及憲報均推翻陳的說法，表明只買外買是毋須掃描二維碼，但陳肇始在昨午記者會上仍堅持只要顧客進入餐廳，不論堂食或外賣，都要掃碼。

陳肇始今早終在商台節目澄清，巿民到食肆購買外賣時，毋須使用「安心出行」應用程式，又指相關法律原意是進入處所都需要掃瞄「安心出行」，但食環署在執行細節上會有指引，考慮到外賣時巿民都不會除口罩及逗留時間短，所以純粹買外賣或取外賣的速遞員不掃瞄二維碼都可以接受。

被推翻感尷尬？陳肇始：互相包容

問到食環署昨深夜發新聞稿澄清，並推翻陳的說法，陳肇始被問到會否尷尬，她指前線一般在執行上可再有指引，而不同同事在同一時間做不同工作，食衛局及食環署會互相包容，承認若溝通更完備會更好，但最重要是市民及處所負責人都清晰。

登記資料屬合適語文即可

對於登記資料是否一定要用中文名，陳肇始則稱，留下資料大前提是方便聯絡，如果姓名無中文，只要是合適的語文都可。

她並希望市民明白「安心出行」應用程式是以防疫抗疫工作為大前提，避免程式變成太不受歡迎。

各食肆使用「安心出行」食客比例不一

稻苗學會會長黃傑龍在同一個節目表示，昨日恢復晚市堂食的安排大致順暢，除了一些食肆早市有少許混亂情況，如不少客人不知道進入食肆要登記資料或使用「安心出行」程式，甚至出現爭拗，但到午市至晚市的安排有所改善。

他又說，各間食肆使用「安心出行」程式或人手填寫資料的比例不同且懸殊，部份食肆高達8成食客使用「安心出行」登記。 他指自己經營的餐廳不會主動為客人安裝「安心出行」，另外會將每日收集到的客人登記資料封存在公文袋，一旦有人確診才直接將資料交給衛生防護中心。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！