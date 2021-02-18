【本報訊】按摩店及美容院昨起復業，顧客需使用「安心出行」應用程式或登記個人資料。有按摩店昨全場爆滿，但認為強制顧客掃描「安心碼」較麻煩，也擔心政府朝令夕改，不排除之後店舖或再遭勒令關閉停業。不少顧客寧願選擇登記資料，也不下載安心出行應用程式。

顧客：補返冇做嗰啲

按摩及美容業界久旱逢甘露，昨起急不及待復業，事前亦做足清潔消毒準備。在旺角區，有按摩店中午開始營業，每個時段都全場爆滿。老闆蕭先生直言多得香港人支持，「全日都full晒，𠵱家暫時已經full到去星期二、三」。

他批評，政府規定顧客使用「安心出行」或登記資料的做法多餘，「好煩、好煩，又話要咁、又話要咁」，亦對客人造成不便，「唔係個個客人都有Apps，頭先亦有老人家，見到佢有啲手忙腳亂」。雖然終可復業，但他無奈稱：「要知呢個政府經常五時花六時變，要有心理準備隨時會變。」

按摩店顧客馮小姐笑言，已兩個月沒按摩，故即時預約服務。她選擇登記個人資料，坦言：「安心出行呢樣嘢，從一開始就冇諗住去download，呢樣嘢個目的係啲咩，好多香港人都知道。」

銅鑼灣有美容院一樣顧客爆滿，負責人笑言：「好多女士仲一次過做多咗幾項美容。」顧客Cherry坦言相隔一段非常長時間沒做美容，「會keep住密啲嚟，補返之前冇做嗰啲」。