首批100萬劑國產科興疫苗將於今日抵港，下周五（26日）起在為優先組別接種；BioNTech復必泰疫苗則預計在月底來港。公務員事務局局長聶德權昨表明，接種疫苗的人士對防疫措施的要求與無接種者將有分別。運輸及房屋局局長陳帆接受商台專訪時，指中港澳通關的先決條件是新增確診回落至穩定的單位數，而過境市民亦可能要先接種疫苗。

港鐵八折優惠將於下月底完結，陳帆指政府的8億元補貼已經封頂，如果優惠要延長需要港鐵自行負責支出，又說政府希望「為民解困」，會考慮津貼市民在巴士、小巴，甚或村巴、員工巴士等交通工具支出，認為公共交通費用補貼計劃可以惠及更多人。

問到政府過去一年抗疫工作，陳帆認為事後檢視當然可以做得更好，但當時甚至今日仍對病毒缺乏認識，要在疫情中學習及經驗交流。

特首林鄭月娥早前提出劏房租務管制，陳帆稱「事在必行」，但仍待劏房租務管制研究工作小組的研究報告。他又指知道有劏房業主因租務管制實施而還原劏房，但呼籲等待細節出爐才再決定。

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