【本報訊】街頭歌手馬賦馳（Oliver Ma）去年7月在中環演唱《願榮光歸香港》英文版，警方接到投訴指他發出噪音及行乞，到場調查時，附近一位清潔工「挺身而出」力證很嘈。案件昨開審，清潔工聲稱噪音令他不能專注工作，「睇唔到邊啲地方污糟」，甚至大聲至令他聽不見車聲和交談聲。裁判官聞言質疑：「當日星期三嚟喎，嗰度係中環喎。」

兩項傳票控罪指，有人告發被告馬賦馳（21歲）於去年7月8日中午12時正至12時50分間，在皇后大道中近戲院里彈奏結他而發出噪音，及以揚聲器放大聲量，對楊宇球而言是其煩擾的根源。

「睇唔到邊啲地方污糟」

楊就是昨日出庭作證的清潔工，他供稱在中環華人行大廈上班，中午工作期間聽見「好大音樂聲」，於是到大廈大堂門外視察，看見一名男子在附近手持結他唱歌。楊形容：「嘈到可以清晰聽到歌詞。」他表示當時因噪音而聽不見其他雜聲，包括車聲和交談聲。

暫委裁判官曾慶東聞言質疑：「當日星期三嚟喎，嗰度係中環喎。」楊重申被告的結他聲及唱歌聲很大，又補充謂噪音令他不能專注工作，「睇唔到邊啲地方污糟」。惟楊在辯方盤問下承認，他當時在大廈側門觀察了被告半小時，其間從未報警，直至有警員到場，才上前投訴噪音。

庭上播片，顯示被告身穿「我愛香港」恤衫，自彈自唱英文版《願榮光歸香港》，表演後有圍觀市民歡呼拍掌。到場拍片及票控的警員林文津供稱，曾三度以中英文警告被告要調低音量，但不獲理會。他在辯方盤問下供稱，先後兩次接報指有人發出噪音及行乞，首次到場時並無噪音，只有人在調校結他，他不久後離開現埸。稍後林再接舉報，下午12時50分再到場視察，即傳票以外的時間，林才聽到噪音。林承認，未能確認在傳票控罪所指的時段現場有任何噪音。

曾官裁定案件表面證供成立，被告選擇不作供。辯方結案陳詞指，兩名控方證人的證供有根本性矛盾，法庭不應依賴楊的供詞。

辯方續指，片段顯示有人拍掌歡呼，以示讚許及支持，但就無人掩耳或表示厭惡，認為聲音並非合理的人所不能容忍。案件本月23日裁決。

案件編號：ESS17255、ESS17256/20