【本報訊】武漢肺炎疫苗屬新疫苗，且研發時間短，不少市民擔心其副作用。食物及衞生局長陳肇始昨日在記者會表示，雖然相信疫苗「出事」機率低，但仍不排除大規模接種後會有嚴重副作用，故政府會設立10億疫苗保障基金及通報機制，並倡市民接種疫苗後，在現場等候半小時，當有副作用時可讓醫護即時處理。

設通報機制及10億基金

當局會設通報機制，供醫護人員通報異常事件，政府會與港大合作主動監察，有關個案將由專家組成的臨床試檢評估專家委員會評估。局方建議市民接種後在現場等候區逗留約30分鐘，予醫護人員觀察及即時處理副作用情況。

食衞局下周將向立法會財委會申請基金撥款，陳肇始強調，接種後出現少有罕見異常情況，設10億疫苗保障基金僅希望以此令市民安心接種，同時免除市民索償需時的困難。

市民申領保障基金須符合兩大條件，包括申請人須獲註冊醫生證明接種後有異常情況，以及由專家委員會評估及分析異常情況與疫苗的關係。索償時限定於接種疫苗後的兩年內，並會隨情況檢討。陳又指，申領基金補償不會影響接種者向藥廠民事索償的權利，但市民不可獲雙重保障，若法院裁定市民獲發賠償，會在賠償額中抵銷保障金。

政府早前建議，每名與疫苗或接種相關的嚴重異常事件死亡個案，40歲以下個案的保障額為250萬元，40歲或以上死者的保障額為200萬元。