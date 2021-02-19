港台早前有一名髮型師確診，令廿多名同處化妝間的嘉賓、員工需要檢疫，港台多一名助理編導今日初步確診，他早前曾到確診髮型師工作的化妝間取外景服裝，但二人無接觸。由於同公司有兩宗個案，若助理編導最終確診，衞生署明日將向港台員工發出強制檢測令。

初步確診的助理編導在廣播道港台教育電視中心工作，最後上班日為2月10日，在2月5日至7日有出過外景，3日分別到過美荷樓及西九文化區、何文田牛津道，以及北潭涌鰂魚湖、新蒲崗旺景工業大廈。此3日均曾到之前有髮型師確診的廣播道港台電視大廈化妝間拿取外景服裝。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，助理編導拿取服裝的時間甚短，並且有戴口罩，亦沒有與髮型師接觸。

歐家榮說，兩人主要在兩座不同大廈工作，助理編導亦沒有在2月9至10日，即髮型師傳播期間進入電視大廈。由於同公司有兩宗個案，如果此名患者稍後確診，衞生署將會向港台員工發出強檢令。另助理編導一名家人亦初步確診。

歐續稱，第一名確診的電視大廈髮型師是在2月11日發病，傳染期為2月9日至11日，暫時未找到兩宗個案的關連，不排除二人是環境傳播或是出入時感染。他又指由於兩宗個案之間的關係未清楚，不知道港台是否出現隱性傳播鏈。

有指衞生署曾一度要求所有於2月9至11日去過港台相關化妝間的人士都要檢測，但其後改稱不須所有人檢疫，而勞福局局長羅致光曾於11日出席過港台節目《議事論事》。歐家榮今日被問到是否因為原做法會將羅致光納入檢測而取消，他僅稱強制檢測不會考慮有關人士的背景。

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