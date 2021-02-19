東鐵綫新訊號系統啟用近兩星期，接連發生事故，先被傳媒揭發工程車一晚衝燈至少19次，昨（18日）再被《蘋果》揭發新系統誤判列車與燈號距離，由100米「跳掣式」跌至11米，險釀衝燈。港鐵事隔一日回覆承認事件，已督促承辦商調校系統，並稱顯示屏上的停車距離供車長參考。不過，《蘋果》獲得內部文件顯示，上述駕駛模式，列明車長必須根據顯示屏介面操作列車，有前線車長亦強調須依據顯示屏所提供的數據駕駛，反問：「如果參考咗，即係佢電腦計算都唔準確啦，咁點信得過系統係可靠？」

港鐵回覆《蘋果》查詢時稱證實相關事故，駕駛室內的顯示屏當時顯示建議可繼續前行的距離為100米，而列車車長按程序於燈位前約25米將列車停定。港鐵表示，當時駕駛室內顯示屏顯示的100米停車距離，仍然為訊號系統設定的安全範圍內，代表當時信號燈後約75米的區間亦受到安全保護，而所顯示的停車距離為一個參考值。

港鐵稱，當時列車已在燈位前停定，車長亦按燈號指示操作列車，自動列車保護系統均正常運作。以上情況在「不停站模式」及手動駕駛的列車運作時才有機會出現，港鐵會督促承辦商調校系統。

不過，據《蘋果》獲得內部文件顯示，半自動模式操作（CM Mode），即港鐵提及的「不停站模式」、手動駕駛模式，必須根據顯示屏介面指示操作列車，該介面顯示建議車速、目標距離等，即代表目標停車距離並非只屬參考值。

車長質疑電腦計算不準確

有前線車長反駁港鐵的說法，他提到，顯示屏顯示目標距離及車速，由電腦系統計算可行駛的安全距離，特別手動駕駛時，主要根據顯示屏來駕駛，直至駛至燈號附近，才會再看燈號，而確定能否繼續行駛，「如果佢話顯示屏嘅數據只係參考就死得人啦，電腦計算咗可以安全行到嘅距離同車速，如果參考咗，即係佢電腦計算都唔準確啦，咁點信得過系統係可靠？」

《蘋果》已就相關事宜，再向港鐵查詢，有待回覆。

至於有經理級人員疑阻止下屬上報情況，港鐵則稱知悉相關對話，該名匯報情況的職員有按既定程序上報，而港鐵收到報告後，亦有跟進。

機電署回覆，一直密切注視新訊號系統的運作情況，就相關問題，港鐵已向其作出匯報及跟進。《蘋果》曾就港鐵何時向部門匯報工程車「假衝燈」及上述事故、系統是否仍為安全及有效等，機電署則未有回應。

東鐵綫新訊號系統原於去年9月中啟用，因被揭發「入錯綫」等問題，延至本月初啟用。新系統啟用後，接連岀現多宗事故及延誤，更有工程車一晚出現至少19次「假衝燈」。翻查資料，東鐵綫新訊號系統為德國西門子（Siemens）提供的Trainguard MT CBTC系統。

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