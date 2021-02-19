前年8.31太子站事件兩個月，網民在旺角一帶發起悼念活動，及後演變成警民衝突。有男學生被指用雙手推警員，早前就襲警罪受審。裁判官施祖堯今裁決時指，被告自辯不合情理，若被告是無辜被撞失平衡下用雙手推了前方警員一下，被告當時理應澄清而非逃跑，故認為唯一合理解釋是被告自知作出違法的觸碰，因此裁定被告罪成，判監5星期。

被告李冠霖（19歲）被控於前年10月31日，在旺角彌敦道及荔枝角道交界、康民角公園外襲擊警員龍柏勤。被告早前否認控罪受審。

施官今指，龍姓警員當日追截示威者至康民角公園外時，遭約百名圍觀叫囂的市民阻止進入公園。龍嘗試穿過公園時，感到左邊上半身被人推了一下，令他向右移。龍遂向後轉，看見被告在他左後方一至兩米外。雖然龍並無目擊自己如何被推，但相信他能以身體感覺到被推。而警員當時正執行職務，未必有注意四周環境。

辯方曾質疑警方證人在書面供詞中指，被告當時推了龍背部左邊近中間一下，跟他在庭上表示被告推了龍背部的左後方有矛盾。施官認為是吹毛求疵。

官指若判被告入更生中心或勞教中心刑期太長

施官接納兩名警員證人誠實可靠，反之認為被告的證供不合情理。被告供稱當時正用手機向公園方向拍攝，因有人撞到自己背部，令他失平衡並向前傾，其間捉緊電話的雙手合十，推了前面的人一下以借力保持平衡。當被告知道自己推了警員後，跑離現場。

施官質疑，若被告只是無辜被撞才推到警員，理應在場澄清或找證人。雖然他當時或許受驚，但逃跑更易令人懷疑他犯事，唯一合理解釋是被告知悉自己犯了涉案罪行而逃離，因此裁定罪名成立。

辯方求情時指，被告對事件相當後悔，既令家人擔心與奔波，自己的精神和學業也深受影響，希望盡快完成廚師夢想，賺錢回報家人。

辯方亦讀出被告父母的求情信，指被告患有專注力不足及過度活躍症，學業成績不佳，但形容兒子為人「簡單樸實、低調乖巧」，因案件受壓，變得憂鬱寡言，承諾會繼續勉勵扶持他，確保他不再犯事。

由於被告在裁決後承認控罪內行為，施官考慮到若判入更生中心或勞教中心等處所，拘留時間對於本案而言實屬太長，基於被告有悔意和初犯等，終判以5星期監禁。被告的家人在旁聽席上聞判落淚。

【案件編號：WKCC887/20】

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