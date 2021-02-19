港府再度空降政務官到香港電台，同時發表整頓港台的報告，未來一段時間，港台勢陷入風雨飄搖的日子，而首當其衝的可能就是港台助理節目主任利君雅。有消息向《蘋果》透露，梁家榮早前曾承諾任內不會讓利君雅被無理解僱，如今梁的任期已完，利君雅能成功續約的機會將「凍過水」。

特首林鄭月娥在本月初立法會答問大會上，已向梁家榮發最後通牒，表明港台極有需要改善，指港台在不足兩年內，被通訊局裁定7宗投訴成立，分別涉及1宗「嚴重警告」和3宗「警告」，她認為難以接受，需要逐一調查及跟進，她「期望」廣播處長梁家榮「就這些報道事件有一個立場，但我仍然在等候」。事隔兩星期，梁家榮終於「起身」。

梁家榮的合約原本於今年8月屆滿，去年中他公開表明不打算再續約時，外界已料到港府將會安插親信到港台，但港府不待梁約滿離任就提前解約，對港台中人而言亦始料不及。

休假至月底 「我就嚟頂唔住」

有港台消息指，梁家榮早前雖曾向員工吐苦水稱「我就嚟頂唔住」，但到昨日與員工開會時仍言談甚歡，未有透露即將離任。另一消息更向《蘋果》指，本周初才獲悉梁家榮由本月22日休假至28日，惟當時不知道梁會「一放不返」，今天竟變成梁在港台工作的最後一天。

如今梁的離開已成定局，有港台員工透露，早前梁處理利君雅事件時，曾經向港台員工承諾任內不會讓利君雅遭到無理解僱，故今次梁離開港台後，相信上月底才簽署僅120日聘用合約的利君雅，未來能成功續約的機會「凍過水」。

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