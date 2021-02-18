【本報訊】「見字飲水，希望香港人都平安無事，可以堅持繼續關顧為香港而失去自由嘅人」，這是正流亡海外的立法會前議員許智峯向港人送上的祝福。由宣佈流亡至今已兩個月，許坦言感覺仍虛幻，內心掙扎，但期盼有回家一天。

年初一早上， 許智峯相約記者在倫敦一個公園見面，在倫敦逗留了兩個月，少了在港被跟蹤監視、警方突然清晨上門拘捕等精神壓力，他神情明顯放鬆。從中西區區議員到立法會議員，過去十年新年前夕他為街坊寫下過千張揮春，「喺香港覺得係日常工作一部份，嚟到就會好珍惜呢啲事，同街坊分享嗰啲都係感情」。

「齊上齊落 勿忘在囚者 」

念及隻身流亡到英的抗爭者，許智峯自認較幸運，因家人在身邊，「都有同其他一個人出嚟嘅手足有少少相處，理解佢哋境況，佢哋係更慘、更寂寞」。帶着家人在身邊，許內心不斷掙扎，「香港先係屋企，呢一刻係有少少抗拒喺一個地方安頓，盼望可以快啲返到屋企，雖然好唔現實」。

沒有議助的幫忙，國際戰線都由他獨力進行，歐洲議會、五眼聯盟等的游說工作都有他身影，「工作排山倒海，見議員、官員、團體等，同埋香港啲官司仲要同律師有好多嘢處理」。許強調，短期內能回港已不是他人生選項，「目標就係要打返去屋企，繼續呢場仗，直到打贏為止先返到屋企」。

新年之際，記者請他向香港人表達祝福，許說：「我日日都會諗起佢哋，好想出庭撐佢哋同探監，但呢一刻做唔到，希望港人可以堅持，關顧為香港失去自由嘅人。希望新年香港人一家團聚，齊上齊落，加油努力。」■駐英記者李雨夢