廣播處長梁家榮被提前半年解約，原定任期至今年8月，變成下月「執包袱」，由民政事務局副秘書長李百全接任。回顧「榮總」梁家榮上任5年半期間，港台風波浪接浪，當中更曾將不少「敏感」節目下架。

梁家榮任內最大的風波為去年2月，藝人王喜於《頭條新聞》拍攝諷刺警方的「驚訊」，收到逾3,300宗投訴，通訊局裁定投訴成立並警告港台，隨後播放31年的《頭條新聞》遭停播，被視為港台「編採自主」逐漸收窄的警號。近日港台決定停止轉播BBC兩個新聞節目，梁家榮指此決定由他「一錘定音」，並未受到政府方面的壓力。

今年68歲的梁家榮為資深傳媒人，曾於佳藝電視及無綫擔任記者，又擔任主持。他於2008年擔任亞洲電視新聞部高級副總裁，惟於2011年，亞視新聞誤報前中共中央總書記江澤民的「死訊」，梁家榮引咎辭職。

2015年8月，政府委任梁家榮接替鄧忍光擔任廣播處長，2018年續任一次，原定任期至今年8月。

梁家榮曾指蔡玉玲被捕觸發「寒蟬效應」

回顧梁家榮5年半任期，任內見證港台廣播90周年，其間梁有曾為港台挺身而出的時刻。於2018年，審計報告指出，港台電視兩條頻道31及31A收視率偏低，部份頻道聽眾人數亦下降，網站「rthk.hk」使用量亦下跌。

2019年反送中運動後，亦有建制派議員批評港台節目「仇中」、「仇警」。今年4月，梁家榮到立法會接受質詢，民建聯梁志祥曾以何君堯Facebook「隨時有20萬『收視率』」貶低港台。梁隨即以港台2個皇牌節目過去1年的點擊率反駁，指《頭條新聞》及《鏗鏘集》分別有2,000萬及3,600萬點擊率，又指在近幾個月內，獲邀及答應出席港台烽煙及論壇節目的建制派人士，比非建制派更多，不認為港台節目內容偏頗。

去年11月，港台《鏗鏘集》編導蔡玉玲製作元朗7.21專題報道，涉因查車牌取得車主個人資料時違反聲明被捕。梁家榮亦指，擔心事件觸發「寒蟬效應」，影響新聞工作。被問到其他調查報道是否要暫停，梁家榮隨即反問「點解要停？」

任內停播有31年歷史的《頭條新聞》

不過，梁家榮任內風波不斷，似乎仍過大於功。任內最大的風波之一，非停播有31年歷史的《頭條新聞》莫屬。去年2月，藝人王喜在節目內拍攝諷刺警方的「驚訊」。同年5月，通訊局向港台發警告信，指收到逾3,300宗投訴，認定投訴成立。港台向警方致歉，並將涉及「驚訊」的集數下架。同年6月，《頭條新聞》遭停播，政府亦成立專責小組檢討港台管治。

今年年初，港台助理節目主任、《視點31》主持利君雅遭終止為期3年的公務員試用期合約，隨後向她另開一份為期120日的聘用合約，利君雅最終簽署該合約。工會批評，管方應尊重公務員評核制度，還同事公道。

停止轉播BBC兩個新聞節目

另外，近日中共疑不滿BBC有關新疆性侵報道，國家廣播電視局網站表明「不允許BBC繼續在中國境內落地」，港台隨即跟隨，不再轉播BBC兩個新聞節目。有報道指，梁家榮於內部會議上指，決定由他「一錘定音」，並未有受政府方面的壓力，又指國家廣播電視局的決定適用於全國，而香港屬中國境內，港台亦是政府部門。

梁家榮任內的港台，亦曾有不少惹爭議之舉，包括將有涉及司法程序的演員或受訪者的節目抽起，例如有藝人王宗堯主演的港台節目單元《獅子山下2020》；去年8月，有前香港眾志創黨主席羅冠聰受訪的特備直播節目《2020立法會選舉延後之戰》，亦於直播後無法重溫，港台指由於其中一位受訪者涉觸犯《國安法》，被警方通緝，故將節目下架。

今年年初，警方展開「初選大搜捕」後，據知梁家榮曾向至少3高層下令，被捕53人「連樣都唔出得」，及後他指自己僅「善意提醒」製作人員。

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