【本報訊】去年農曆年廿八凌晨，有一批黑衣示威者在天水圍毀壞交通燈，警員到場，其間一名負責把風的16歲少女失足倒地被捕。少女昨承認串謀損毀財產罪，裁判官水佳麗訓斥被告，指其行為「最後搞到自己」，反問她：「打爛啲嘢，成就咗乜嘢？」惟考慮到被告曾受情緒問題困擾，准她保釋至下月2日，先索取感化及社會服務令報告才判刑。

現年17歲的黎姓被告，昨在屯門裁判法院承認去年1月22日在天水圍天端路串謀他人損毀一支交通燈。控方一度要求被告獨力賠償逾1.5萬元維修費，其後稱警方沒有要求賠償，最終沒申請賠償令。

准保釋索感化報告

辯方求情透露，被告成長的經歷並非一帆風順，過去曾受到情緒問題困擾，令成績一落千丈。

辯方強調，被告的本性不壞，全因為受社會事件及身邊人影響，才會在一時衝動下犯案，是個別事件；被告當日僅負責把風，現已後悔並坦白認罪，望法庭考慮先索取社服令報告才判刑。

水官聽罷求情後，訓斥被告參與破壞時沒有考慮後果，並勸誡她「以後人哋講咩嘢，要擘大眼諗清楚先做，唔好話人哋講咩你就做咩，否則後悔莫及」，並特別強調「我唔係講社會事件」。被告准保釋至下月2日，先索取感化及社會服務令報告才判刑。

案件編號：TMCC2313/20